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Пекло будет везде: в Украину идет самая сильная жара этого лета

Мария Тупик
23 июля 2023, 13:28 обновлено 23 июля, 14:00
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Экстремальная жара из Европы подступает к Украине. Скоро столбики термометров поднимутся до + 40°С.
погода, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.com

Погода в Украине в последнюю неделю июля будет безумно жаркой. Температура может достигнуть + 37°С. После чего установится летняя погода с комфортным температурным режимом.

По данным Укргидрометцентра, с 22 по 23 июля в Украине местами ожидаются дожди, а юге даже грозы.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днём от +24°С …до +29 °С, на юге и в Крыму до +32°С.

видео дня

С 24 июля в Украину придет антициклон, а с 25 по 27 июля станет причиной дождливой погоды на большей территории Украины.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

На юге Украины 25 июля столбики термометров поднимутся до +32-37°С.

При этом с 28-30 июля сохранится вероятность непостоянной и дождливой погоды в большинстве областей.

В Украине ударит +41

Экстремальная жара из Европы подступает к Украине. Скоро столбики термометров поднимутся до + 40°С практически по всей территории страны.

Погода на 1 августа
Погода на 1 августа / ventusky

По данным метеосервиса ventusky, в понедельник, 31 июля, по всей территории Украины ожидается высокая температура, без осадков. Самая высокая температура будет на юге +40°С. В Черниговской области температура будет ниже - до +28°С.

В среду, 2 августа, по данным ventusky, в центральных, южных и восточных областях Украины температура достигнет максимальных отметок от +32°С до +41°С.

Погода на 2 августа
Погода на 2 августа / ventusky

Погода в Киеве в августе 2023

Ранее синоптики сообщали, что август в столице Украины будет самым холодным из трех летних месяцев. С 1 по 10 августа 2023 года температура воздуха в среднем прогреется до 20°C.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. Весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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