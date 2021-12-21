Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зиму

Синоптик уточнил прогноз погоды на зиму 2021-22 в Украине / Фото ua.depositphotos.com

К концу декабря 2021 года в Украину пришла настоящая зима. На этой неделе синоптик прогнозирует первое серьезное похолодание - местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. Но морозы будут недолгими - на ближайших выходных в страну вернется потепление, температура воздуха поднимется для плюсовых значений.

Новая волна морозов может прийти в Украину под Новый год 2022. Как прогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, новогодние праздники, скорее всего, пройдут без снега. Самые холодные дни, когда столбики термометров опустятся до -15 градусов, попадают на начало января.

"Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале", – отметила синоптик.

Мартазинова не исключила, что зима уходить будет долго - февраль будет затяжным. Однако рассчитывать на стойкий снежный покров не стоит. Из-за постоянного колебания температур выпавший на землю снег будет достаточно быстро таять.

Зима будет мягкой с перепадами температур

В свою очередь, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич считает, что в целом зима 2021-2022 в Украине будет достаточно мягкой, когда температуры будут выше нормы. По его словам, такую аномально теплую зиму переживет и большая часть Европы, но сильные морозы тоже будут.

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Он же отметил, что количество осадков зимой будет в пределах нормы. В то же время снежный покров ожидается неустойчивым, а вместо снегопадов часто будут идти дожди или мокрый снег.

Погода на Новый год 2022

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что морозы, которые придут на новогодние праздники, могут быть даже сильнее, чем прогнозируют его коллеги. По его мнению, в Украине в этот период может быть даже до -30.

"Но такое экстремальное похолодание будет кратким, а зимняя погода – в целом неустойчивой", – отметил специалист.

Он также сравнил зимнюю погоду в Украине с той, которая отмечалась 30-40 лет назад, и подчеркнул, что теперь морозы стали кратковременными.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой", – добавил эксперт.

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Как сообщал Главред, появился первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине. Некоторые синоптики говорят, что зимняя погода в Украине задержится до марта. По их прогнозам, первый месяц весны будет суровым, ожидается снег.

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