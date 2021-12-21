Погода в Украине сегодня ухудшится: синоптик пообещал резкое похолодание и снегопад

В Украине ударили морозы, говорит прогноз погоды / Фото ua.depositphotos.com

В Украину во вторник, 21 декабря, пришло резкое похолодание. За счет ультраполярного вторжения арктического воздуха с Севера значительно снизилась температура воздуха. В северных областях столбики термометров ночью опустятся до -12 градусов.

Как сообщает синоптик Украинского гидрометцентра в Facebook, погода в Украине сегодня будет со снегом по всей территории страны, в течение последующих двух суток - без осадков.

На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Синоптик прогнозирует, что температура воздуха 21 декабря составит:

на западе днем -1...-8, а ночью -7...-10;

на севере днем -8...-11, а ночью -9...-11;

на востоке днем -5...-8, а ночью -8...-11;

на юге днем -1...-4, а ночью -2...-5;

в центре днем -5...-9, а ночью -7...-9.

Погода в Украине 21 декабря 2021 / facebook.com/UkrHMC

Из-за гололеда на дорогах по Украине объявлен первый уровень опасности.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине объявили желтый уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве 21 декабря 2021

В столице Украины во вторник, 21 декабря, также похолодает. Температура воздуха опустится до -9 градусов днем.

Как сообщал Главред, на этой неделе похолодает на территории всей страны, хотя морозы продлятся недолго.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что снижение температуры воздуха принесет холодная воздушная масса из Арктики. Морозы придут 21 декабря и продлятся до 24 числа.

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