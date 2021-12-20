В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16

Мороз и снегопад в Украине / pixabay

Погода в Украине будет морозной в ближайшие дни. Синоптики предупредили о резком похолодании.

21 декабря температура воздуха значительно опустится, в частности, в горах до -16 градусов мороза.

В Укргидрометцентре предупредили, что температура ночью будет -7-12, днем -5-10 градусов мороза; в южной части ночью -3-8 градусов мороза, днем -1-6 мороза.

Значительное похолодание ожидается в Карпатах - ночью -11-16 градусов мороза, днем -8-13 мороза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Временами небольшой снег.

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"Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в ГСЧС.

Погода в Украине

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха днем упадет до -3-9 °С, а в Сумской и Черниговской областях до 9-12 градусов мороза.

По ее словам, немного теплее будет на юге Украины, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда. Мороз будет крепчать и ночью температура воздуха упадет до -9-16 °С, местами -18 градусов, днем -5 -12 °С.

Синоптик рассказала, что в Киеве на День зимнего солнцестояния какого-то серьезного снега не будет, зато в самую длинную ночь года и в течение завтрашнего дня ожидается вполне арктическое похолодание до -6 -10 °С.

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"До пятницы, 24 декабря, морозы будут испытывать наши носы и теплосети, а украинцам придется сделать сложный выбор между элегантным пальто и толстенным бесформенным пуховиком", - пишет Диденко. А уже в самом конце недели атмосферные фронты принесут потепление до оттепели, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко также прогнозировала серьезные изменения погоды. По ее словам, похолодание в Украине продлится недолго.

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