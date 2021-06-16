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Погода на сегодня: в Украине снова ливни, грозы и град

16 июня 2021, 08:01
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В большинстве областей, кроме Волыни, сегодня пройдут продолжительные дожди. Синоптик также предупредил, что на юге Украины объявлено штормовое предупреждение.

погода, зонт, дождь
Синоптик прогнозирует осадки 16 июня 2021 на всей территории Украины / Фото pixaby

Погода в Украина в среду, 16 июня, будет дождливой, но теплой. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +27 градусов.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей, кроме Волыни, сегодня пройдут продолжительные дожди. В Волынской области в течение суток будет облачно с прояснением, передает Укргидрометцентр.

На юге Украины объявлено штормовое предупреждение.

Ночью температура воздуха опустится до +11... +13, немного холоднее будет на Закарпатье – около +10 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Погода в Киеве сегодня также будет дождливой. Ожидается гроза. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

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Прогноз погоды на 16 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

Погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что погода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.

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