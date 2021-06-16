Погода на сегодня: в Украине снова ливни, грозы и град

Синоптик прогнозирует осадки 16 июня 2021 на всей территории Украины / Фото pixaby

Погода в Украина в среду, 16 июня, будет дождливой, но теплой. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +27 градусов.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей, кроме Волыни, сегодня пройдут продолжительные дожди. В Волынской области в течение суток будет облачно с прояснением, передает Укргидрометцентр.

На юге Украины объявлено штормовое предупреждение.

Ночью температура воздуха опустится до +11... +13, немного холоднее будет на Закарпатье – около +10 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Погода в Киеве сегодня также будет дождливой. Ожидается гроза. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

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Прогноз погоды на 16 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

Погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что погода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.