Погода на сегодня: в Украине снова ливни, грозы и град

В большинстве областей, кроме Волыни, сегодня пройдут продолжительные дожди. Синоптик также предупредил, что на юге Украины объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украина в среду, 16 июня, будет дождливой, но теплой. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +27 градусов.
Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей, кроме Волыни, сегодня пройдут продолжительные дожди. В Волынской области в течение суток будет облачно с прояснением, передает Укргидрометцентр.
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение.
Ночью температура воздуха опустится до +11... +13, немного холоднее будет на Закарпатье – около +10 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Погода в Киеве сегодня также будет дождливой. Ожидается гроза. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.
Читайте такжеКакой будет погода на Троицу: синоптик уточнил прогноз
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред
Погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем.
Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что погода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.