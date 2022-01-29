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Погода в Украине: ожидаются штормовой ветер и сильный снегопад

29 января 2022, 23:24

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -3 -5 градусов, а днем 0 +2.

Погода в Украине 30 января - мокрый снег и сильный ветер / фото Вести

Погода в Украине в воскресенье, 30 января - на всей территории страны ожидаются мокрый снег и снегопад, также прогнозируется штормовой ветер, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных областях ожидается снег, а днем мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -1 градусов, а днем прогнозируется 0 +4 градуса. При этом ожидается штормовой ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

На севере ночью прогнозируется снег, а днем мокрый снег. Температура воздуха ночью опуститься до -3 -6 градусов, а днем потеплеет до 0 +2 градусов. Также прогнозируется сильный ветер 7-12 м/с.

В восточных областях ночью будет без существенных осадков, однако днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -6, а днем -2 +1.

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На юге страны ночью ожидается без существенных осадков, при этом днем прогнозируется мокрый снег с дождем и снег. Температура воздуха ночью -2 -5, а днем +1 +5.

В центральных регионах ночью будет снег, а днем мокрый снег. Температура воздуха составит -3 -6 градусов, а днем -1 +2.

В воскресенье в Киеве ночью ожидается снег, а днем мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -3 -5 градусов, а днем 0 +2.

Погода в Украине до конца января

Как ранее сообщали, в Украине до конца января ожидается холодная погода, местами прогнозируются ощутимые морозы, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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