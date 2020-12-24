Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии

Погода в январе 2021 года на части территории Украины будет аномально теплой, поделились в Гидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на январь 2021 года и предупредили, что ожидается температурная аномалия.
На части территории нашей страны средняя температура воздуха будет немного выше, чем на протяжении многих лет наблюдений, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Синоптики добавили, что больше всего осадков ожидается в горах захваченного Россией Крыма – 122 мм и в Карпатах – местами до 75 мм.
Погода в Украине в январе 2021 – какая температура прогнозируется
Средняя температура спрогнозирована от 0 до -4 градусов. На юге государства температура может составить +1…+3, а это на 2-2,5 градуса выше значений, которые фиксировали на протяжении многих лет.
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом для Украины на начало января следующего года.
- Эксперт сказал, что 1-2 числа ожидается небольшой мороз – до -3 градусов – и возможен снег или мокрый снег.
Автор: Екатерина Присяжнюк