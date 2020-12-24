Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии

Укргидрометцент составил прогноз для Украины на январь 2021-го / УНИАН

В Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на январь 2021 года и предупредили, что ожидается температурная аномалия.

На части территории нашей страны средняя температура воздуха будет немного выше, чем на протяжении многих лет наблюдений, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что больше всего осадков ожидается в горах захваченного Россией Крыма – 122 мм и в Карпатах – местами до 75 мм.

Погода в Украине в январе 2021 – какая температура прогнозируется

Средняя температура спрогнозирована от 0 до -4 градусов. На юге государства температура может составить +1…+3, а это на 2-2,5 градуса выше значений, которые фиксировали на протяжении многих лет.