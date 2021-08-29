Погожий сентябрь, прохладный октябрь и мрачный ноябрь: синоптик уточнила прогноз погоды на осень

В Европе в целом будет преобладать теплая и сухая погода, как и прошлой осенью / Reuters

Погода в Украине осенью 2021 года будет во многом определяться погодным феноменом Ла-Нинья, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Влияние Ла-Нинья проявится в том, что в Европе в целом будет преобладать теплая и сухая погода, как и прошлой осенью, сказала Балабух в комментарии изданию Сегодня.

"По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов и Национального управления океанических и атмосферных исследований США ожидается, что осень 2021 в Украине также будет теплой, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям, которые наблюдались в течение последних 30 лет с 1991 по 2020 год. Такой термический режим будет обусловлен преобладанием антициклональной погоды, которая характерна для Украины в течение этого сезона, особенно в первой половине", - рассказала климатолог.

По словам Балабух, это не значит, что территории страны не будут перемещаться холодные фронты, и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Такие процессы возможны во второй половине осени, однако они могут наблюдаться реже, чем обычно. При этом в Украине будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя. Кроме того, вероятны туманы и гололед.

Читайте такжеБабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в УкраинеТаким образом, в сентябре украинцев ждет хорошая осенняя погода, октябрь будет не очень холодным и более сухим, чем мокрым, а последние дни октября и ноябрь будут довольно мрачными.

Реклама

Ла-Нинья Погодный феномен Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен – Эль-Ниньо – с фазой потепления.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

В последние выходные лета в Украине температура повысится в западных и северных областях до 25−28 выше нуля. С 1 сентября в Украине ожидается снижение температуры до +15...+20 градусов, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

В свою очередь, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что, по предварительным прогнозам, погода в Украине 1 сентября в большинстве областей будет теплой. Температуры будут колебаться в пределах +25... +30 градусов. Немного прохладнее будет только на Западе – там ожидается +22... +24 градуса.

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.