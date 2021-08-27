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Почему в Украине с каждым годом становится всё жарче – ответ климатолога

27 августа 2021, 03:31

В теплый период года увеличивается повторяемость антициклональных изменений, преобладает область высокого давления с интенсивным прогревом воздушных масс.

погода, жара, повышение температуры
В Украине происходит серьезное изменение атмосферных процессов / Фото ua.depositphotos.com

В Украине очень быстро растет температура воздуха, и для того, чтобы понять причину этого, нужно проводить исследования. Пока что можно предположить, что в стране происходит серьезное изменение атмосферных процессов, которые влияют на температуру и формируют ее, заявила в интервью Главреду заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"В теплый период года увеличивается повторяемость антициклональных изменений, и у нас преобладает область высокого давления, а в этой области наблюдается интенсивный прогрев воздушных масс. Плюс – адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и других, - ред.). Но для того, чтобы говорить более точно, нужно проводить соответствующие исследования", - сказала эксперт.

Балабух добавила, что в значительной степени повышение температуры обусловлено изменением атмосферной циркуляции, в частности, увеличением повторяемости дней с антициклональной погодой в теплый период. Это характерно не только для Украины, но и для северного полушария в целом. Наиболее существенные изменения – в полярных широтах, из-за чего нарушается баланс между полярными и экваториальными широтами. Чем больше разница температуры на экваторе и полюсе, тем большие термические градиенты наблюдаются между ними. Именно они формируют барические градиенты и, соответственно, "струйные течения", вдоль которых происходит перемещение циклонов и антициклонов.

"Как правило, эти потоки направлены параллельно, но, если температура воздуха в Арктике существенно возрастает, поток становится неустойчивым, меняет свое направление, и часть воздушных масс начинает двигаться по синусоиде. Из-за этого в некоторых регионах воздух из субтропических и тропических широт начинает двигаться в полярные широты и, наоборот - из арктических широт в тропические. Из-за этого в Сахаре выпадает снег, а в США случаются сильные морозы", - объяснила климатолог.

Балабух добавила, что сильные морозы - это обратная сторона глобального потепления.

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"Все это стороны одного процесса – увеличения меридиональности, то есть изменения струйного течения, вдоль которого происходит перемещение воздушных масс. Мало того, что растет амплитуда этой волны, воздушные массы заходят все дальше на Север и на Юг, она еще и замедляет свое движение. Благодаря этому области высокого давления становятся более инертными и медленнее двигаются – они как бы останавливаются и начинают блокировать перемещение циклонов. Поэтому и получается, что антициклон в определенном регионе находится дольше", - объяснила эксперт.

По ее словам, когда блокируется перемещение циклонов, страны начинают страдать от мощных ливней. Циклоны, которые принесли сильные ливни в Германию, Польшу и Чехию и которые должны были двигаться дальше на Восток, встречали на своем пути преграду – мощный антициклон, из-за чего были вынуждены длительное время находиться на одном месте, пока не разрушатся.

Читайте такжеУкраине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог"Так что мощные ливни, которые пролились в Германии, были обусловлены длительным пребыванием циклонов на этой территории. Как правило, атмосферный фронт может переместиться за несколько часов, и за это время выпадает определенное количество осадков. Если же он остается на месте двое суток и более, он дает гораздо большее количество осадков в одной местности", - рассказала Балабух.

Она добавила, что стала прослеживаться тенденция к тому, что в одном регионе преобладает антициклональная – сухая и жаркая – погода, а в другом, наоборот, идут очень интенсивные ливни, которые вызывают наводнения, наносят большой ущерб и уносят жизни людей.

Как сообщал Главред, к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.

viber
РИА Новости Украина новости Украины Погода в Украине Вера Балабух
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