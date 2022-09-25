Потепление будет недолгим: украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки

Вскоре прохлада и дожди снова могут вернуться в Украину, предупреждают синоптики.
Погода в Украине в воскресенье, 25 сентября, будет без осадков, при этом ночью в отдельных регионах ожидаются заморозки.
Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, рассказали в Укргидрометцентре.
Днем 11-16° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье 15-20°. В западных и южных областях ночью и утром местами туман.
В Киеве в воскресенье, 25 сентября, без осадков, лишь в понедельник днем, 26 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Температура 25 сентября ночью 4-6° тепла, днем около 15°; 26 сентября ночью 7-9°, днем 17-19°.
В свою очередь народный синоптик Стас Щедрин в комментарии ТСН уточнил, что в ближайшие дни температура в Украине изменится – придет долгожданное потепление.
Однако он прогнозирует, что оно будет не долгим и ближе к концу первой десятидневки октября прохлада и дожди снова могут вернуться.
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Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
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