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Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали сроки

25 сентября 2022, 03:30

Вскоре прохлада и дожди снова могут вернуться в Украину, предупреждают синоптики.

Потепление будет недолгим: украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки
В Украине ударят заморозки / Pixabay/Sputniknews

Погода в Украине в воскресенье, 25 сентября, будет без осадков, при этом ночью в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, рассказали в Укргидрометцентре.

Днем 11-16° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье 15-20°. В западных и южных областях ночью и утром местами туман.

В Киеве в воскресенье, 25 сентября, без осадков, лишь в понедельник днем, 26 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Температура 25 сентября ночью 4-6° тепла, днем около 15°; 26 сентября ночью 7-9°, днем 17-19°.

Потепление будет недолгим: украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки
Прогноз погоды на 25 сентября / meteo.gov.ua

В свою очередь народный синоптик Стас Щедрин в комментарии ТСН уточнил, что в ближайшие дни температура в Украине изменится – придет долгожданное потепление.

Однако он прогнозирует, что оно будет не долгим и ближе к концу первой десятидневки октября прохлада и дожди снова могут вернуться.

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Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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прогноз погоды Укргидрометцентр
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