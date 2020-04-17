По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков

Сильные заморозки грозят ряду регионов нашей страны.
В Украине в ближайшие ночи – 18-20 апреля (19 числа отмечается Пасха 2020), в ряде областей на поверхности почвы и в воздухе ожидаются сильные заморозки – 0-5 градусов.
В ночь на 18 апреля заморозки ударят по северным и северо-западным областям нашей страны, предупредили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 19-20 числа ночные заморозки грозят северным регионам, Виннитчине и западным областям, кроме Закарпатья.
В Укргидрометцентре добавили, что на Пасху сильные заморозки ожидаются и в восточных областях.
Погода на завтра в Украине – каким областям ночью грозят заморозки:
- Волынская область – -1…-3;
- Ровенская область – -1…-3;
- Львовская область – -1…-3;
- Тернопольская область – -1…-3;
- Житомирская область – -1…-3;
- Черниговская область – -1…-3;
- Сумская область – -1…-3;
- Хмельницкая область – 0…-2;
- Киевская область – 0…-2.
Погода в Украине на Пасху 2020 – каким областям ночью грозят заморозки:
- Волынская область – -1…-3;
- Ровенская область – -1…-3;
- Львовская область – -1…-3;
- Тернопольская область – -1…-3;
- Житомирская область – -1…-3;
- Хмельницкая область – -1…-3;
- Ивано-Франковская область – -1…-3;
- Черновицкая область – -1…-3;
- Винницкая область – -1…-3;
- Черниговская область – -1…-3;
- Сумская область – -1…-3;
- Харьковская область – -1…-3;
- Луганская область – -1…-3;
- Донецкая область – -1…-3;
- Киевская область – 0…-2.
Прогноз погоды для Украины на 20 апреля – каким областям ночью грозят заморозки:
- Волынская область – -1…-3;
- Ровенская область – -1…-3;
- Львовская область – -1…-3;
- Тернопольская область – -1…-3;
- Житомирская область – -1…-3;
- Хмельницкая область – -1…-3;
- Ивано-Франковская область – -1…-3;
- Черновицкая область – -1…-3;
- Винницкая область – -1…-3;
- Черниговская область – -1…-3;
- Сумская область – -1…-3;
- Харьковская область – -1…-3;
- Луганская область – -1…-3;
- Донецкая область – -1…-3;
- Киевская область – 0…-2.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 18-19 апреля на территории большинства областей будет сухо. Эксперт добавила, что на Пасху на севере нашей страны и в Одесской области возможны небольшие осадки.