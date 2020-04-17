По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине / УНИАН

В Украине в ближайшие ночи – 18-20 апреля (19 числа отмечается Пасха 2020), в ряде областей на поверхности почвы и в воздухе ожидаются сильные заморозки – 0-5 градусов.

В ночь на 18 апреля заморозки ударят по северным и северо-западным областям нашей страны, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 19-20 числа ночные заморозки грозят северным регионам, Виннитчине и западным областям, кроме Закарпатья.

В Укргидрометцентре добавили, что на Пасху сильные заморозки ожидаются и в восточных областях.

Погода на завтра в Украине – каким областям ночью грозят заморозки:

Волынская область – -1…-3;

Ровенская область – -1…-3;

Львовская область – -1…-3;

Тернопольская область – -1…-3;

Житомирская область – -1…-3;

Черниговская область – -1…-3;

Сумская область – -1…-3;

Хмельницкая область – 0…-2;

Киевская область – 0…-2.

Погода в Украине на Пасху 2020 – каким областям ночью грозят заморозки:

Волынская область – -1…-3;

Ровенская область – -1…-3;

Львовская область – -1…-3;

Тернопольская область – -1…-3;

Житомирская область – -1…-3;

Хмельницкая область – -1…-3;

Ивано-Франковская область – -1…-3;

Черновицкая область – -1…-3;

Винницкая область – -1…-3;

Черниговская область – -1…-3;

Сумская область – -1…-3;

Харьковская область – -1…-3;

Луганская область – -1…-3;

Донецкая область – -1…-3;

Киевская область – 0…-2.

Прогноз погоды для Украины на 20 апреля – каким областям ночью грозят заморозки:

Волынская область – -1…-3;

Ровенская область – -1…-3;

Львовская область – -1…-3;

Тернопольская область – -1…-3;

Житомирская область – -1…-3;

Хмельницкая область – -1…-3;

Ивано-Франковская область – -1…-3;

Черновицкая область – -1…-3;

Винницкая область – -1…-3;

Черниговская область – -1…-3;

Сумская область – -1…-3;

Харьковская область – -1…-3;

Луганская область – -1…-3;

Донецкая область – -1…-3;

Киевская область – 0…-2.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 18-19 апреля на территории большинства областей будет сухо. Эксперт добавила, что на Пасху на севере нашей страны и в Одесской области возможны небольшие осадки.