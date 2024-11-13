"С первым снегом, украинцы": в каких регионах наступила настоящая зимняя сказка

В нескольких регионах страны уже заметны первые признаки зимы - выпал первый снег.

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В Украине выпал первый снег / unsplash.com

О чем идет речь:

В каких регионах уже выпал первый снег

Какой температура воздуха будет в большинстве регионов

В ряде областей Украины ухудшились погодные условия, выпал мокрый снег, что создало гололед на дорогах. Правоохранители предостерегают водителей о повышенной опасности и призывают к осторожности.

Первый снег в Украине / фото: тг-канал Главред

В Украине выпал первый снег

Патрульная полиция Львовщины предупредила граждан об осложнении погодных условий еще вечером 12 ноября, призвав соблюдать правила дорожного движения, поскольку в регионе уже идут снегопады, которые продолжились и в среду.

видео дня

Утром опубликовали фото заснеженной дороги вблизи населенного пункта Новый Милятин.

"Вот такая ситуация сейчас в районе населенного пункта Новый Милятин. На отрезке с 480 км по 500 км автодороги М-06 Киев - Чоп. Сильные осадки мокрого снега. Просто учтите, что сегодня уже будут более сложные условия для передвижения. Правила дорожного движения вам в помощь. Будьте осторожны!", - подписали фотографию правоохранители.

Предупреждение полиции на Львовщине / фото: Патрульная полиция Львовской области

Ночью снег выпал и в Тернополе и области, о чем сообщило местное медиа "Тернополь Труха". Снегопад начался с Шумского района и достиг областного центра, где местные жители активно делились фотографиями.

В Тернополе выпал первый снег / фото: Труха Тернополь

Погода 13 ноября

Синоптик Наталья Диденко также предупредила, что в среду из-за низкой температуры стоит ожидать мокрого снега или ледяного дождя в ряде регионов.

Ночные температуры в большинстве областей будут колебаться от -2 до +3 градусов, днем - от +1 до +4 градусов, а теплее всего будет на юге - до +5 ночью и до +9 днем.

Наталия Диденко - инфографика / Главред

"Мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13-го ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины - преимущественно дождь или просто густая облачность", - написала Наталья Диденко.

Об осадках в виде мокрого снега в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях писали также и в Укргидрометцентре. На дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит учитывать безопасность и осторожность.

Погода в Украине - последние новости

Также ранее Главред сообщал, в каких областях объявили штормовое. По информации синоптиков, в Украину возвращается мороз.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области накроет опасная погода. По ее словам, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях из-за низкой температуры воздуха вероятно выпадение мокрого снега или ледяного дождя.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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