Сегодня в Украине солнечно, только на Западе – грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 23 августа

Погода в Киеве сегодня будет теплой, столбики термометров покажут +24... +26 градусов / Фото Reuters

Погода в Украине в понедельник, 23 августа, в большинстве регионов будет теплой, сухой и безоблачной, лишь на Западе страны синоптик прогнозирует грозы.

Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди сегодня пройдут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Хмельницкой областях.

Несмотря на осадки температура воздуха в западных областях будет колебаться от +19 до +26 градусов. На Востоке будет теплее – +26...+28 градусов.

В северных областях синоптик прогнозирует солнечную погоду, столбики термометров поднимутся до отметки в +24...+26 градусов. На Юге 23 августа без осадков. Температура воздуха +25...+28 градусов.

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Погода в Киеве сегодня будет теплой, ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +24... +26 градусов.

Прогноз погоды на 23 августа 2021 / meteo.gov.ua

Метеорологи также предупредили, что на Тернопольщине, Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа 2021

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +19...+21

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – ++26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

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