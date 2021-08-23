Сегодня в Украине солнечно, только на Западе – грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 23 августа

Дожди в понедельник пройдут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Хмельницкой областях.
Погода в Украине в понедельник, 23 августа, в большинстве регионов будет теплой, сухой и безоблачной, лишь на Западе страны синоптик прогнозирует грозы.
Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди сегодня пройдут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Хмельницкой областях.
Несмотря на осадки температура воздуха в западных областях будет колебаться от +19 до +26 градусов. На Востоке будет теплее – +26...+28 градусов.
В северных областях синоптик прогнозирует солнечную погоду, столбики термометров поднимутся до отметки в +24...+26 градусов. На Юге 23 августа без осадков. Температура воздуха +25...+28 градусов.
Погода в Киеве сегодня будет теплой, ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +24... +26 градусов.
Метеорологи также предупредили, что на Тернопольщине, Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа 2021
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +26...+28
- Херсон – ++26...+28
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +25...+27
- Киев – +24...+26
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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