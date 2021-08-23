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Сегодня в Украине солнечно, только на Западе – грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 23 августа

23 августа 2021, 07:22
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Дожди в понедельник пройдут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Хмельницкой областях.

Киев, погода, лето
Погода в Киеве сегодня будет теплой, столбики термометров покажут +24... +26 градусов / Фото Reuters

Погода в Украине в понедельник, 23 августа, в большинстве регионов будет теплой, сухой и безоблачной, лишь на Западе страны синоптик прогнозирует грозы.

Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди сегодня пройдут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Хмельницкой областях.

Несмотря на осадки температура воздуха в западных областях будет колебаться от +19 до +26 градусов. На Востоке будет теплее – +26...+28 градусов.

В северных областях синоптик прогнозирует солнечную погоду, столбики термометров поднимутся до отметки в +24...+26 градусов. На Юге 23 августа без осадков. Температура воздуха +25...+28 градусов.

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Погода в Киеве сегодня будет теплой, ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +24... +26 градусов.

Прогноз погоды на 23 августа 2021 / meteo.gov.ua

Метеорологи также предупредили, что на Тернопольщине, Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа 2021

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +25...+27
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – ++26...+28
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +24...+26
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +25...+27
  • Киев – +24...+26

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Погода в Украине на День Независимости будет с сюрпризом. Синоптик предупредил, что в стране похолодает и будет сильный дождь.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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