Шквальный ветер и дожди: какие регионы Украины сегодня накроет непогода

Большинство украинцев ждет прохладный и дождливый день, предупредил синоптик / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в четверг, 2 сентября, будет дождливой в ряде регионов Украины. В частности, синоптик прогнозирует осадки на Востоке и Севере страны, в западных областях будет солнечно. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса. Кроме того, Украину накроет штормовой ветер.

Сегодня в Украину придет холодный фронт с северо-запада. Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе – там температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов. Теплее всего сегодня будет на Юге, в Луганской и Донецкой областях - от +20 до +22 градусов. В Херсонской области столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Впрочем, несмотря на теплую погоду в этих областях возможны осадки.

Дождливо будет также на Востоке и в Центре. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

В западных регионах 2 сентябре ясно, но прохладно. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

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Погода в Киеве 2 сентября 2021 года испортится. В столицу придет похолодание и дождь. Столбики термометров покажут лишь +14...+16 градусов днем и +12...+14 - ночью.

Погода в Украине 2 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября 2021

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20..+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков –+17...+19

Киев – +14...+16

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Укргидрометцентр предупредил, что в страну придет мощный антициклон Gaya. Погода в Украине испортится.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой, сообщили в Укргидрометцентре. Наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.