Шквальный ветер и дожди: какие регионы Украины сегодня накроет непогода

Погода в Киеве 2 сентября года испортится. В столицу придет похолодание. Столбики термометров покажут лишь +14...+16 градусов днем, ожидается дождь.
Погода в Украине в четверг, 2 сентября, будет дождливой в ряде регионов Украины. В частности, синоптик прогнозирует осадки на Востоке и Севере страны, в западных областях будет солнечно. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса. Кроме того, Украину накроет штормовой ветер.
Сегодня в Украину придет холодный фронт с северо-запада. Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе – там температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов. Теплее всего сегодня будет на Юге, в Луганской и Донецкой областях - от +20 до +22 градусов. В Херсонской области столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Впрочем, несмотря на теплую погоду в этих областях возможны осадки.
Дождливо будет также на Востоке и в Центре. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.
В западных регионах 2 сентябре ясно, но прохладно. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.
Погода в Киеве 2 сентября 2021 года испортится. В столицу придет похолодание и дождь. Столбики термометров покажут лишь +14...+16 градусов днем и +12...+14 - ночью.
Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября 2021
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +15...+17
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +15...+17
- Винница – +16...+18
- Одесса – +20...+22
- Николаев – +20...+22
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +20..+22
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +16...+18
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +15...+17
- Полтава – +16...+18
- Днепр – +17...+19
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +20...+22
- Харьков –+17...+19
- Киев – +14...+16
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
Укргидрометцентр предупредил, что в страну придет мощный антициклон Gaya. Погода в Украине испортится.
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой, сообщили в Укргидрометцентре. Наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.
Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.