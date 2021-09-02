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Шквальный ветер и дожди: какие регионы Украины сегодня накроет непогода

2 сентября 2021, 08:09
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Погода в Киеве 2 сентября года испортится. В столицу придет похолодание. Столбики термометров покажут лишь +14...+16 градусов днем, ожидается дождь.

погода, дождь
Большинство украинцев ждет прохладный и дождливый день, предупредил синоптик / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в четверг, 2 сентября, будет дождливой в ряде регионов Украины. В частности, синоптик прогнозирует осадки на Востоке и Севере страны, в западных областях будет солнечно. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса. Кроме того, Украину накроет штормовой ветер.

Сегодня в Украину придет холодный фронт с северо-запада. Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе – там температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов. Теплее всего сегодня будет на Юге, в Луганской и Донецкой областях - от +20 до +22 градусов. В Херсонской области столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Впрочем, несмотря на теплую погоду в этих областях возможны осадки.

Дождливо будет также на Востоке и в Центре. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

В западных регионах 2 сентябре ясно, но прохладно. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

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Погода в Киеве 2 сентября 2021 года испортится. В столицу придет похолодание и дождь. Столбики термометров покажут лишь +14...+16 градусов днем и +12...+14 - ночью.

Погода в Украине 2 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября 2021

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +15...+17
  • Житомир – +15...+17
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +20..+22
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +15...+17
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +20...+22
  • Луганск – +20...+22
  • Харьков –+17...+19
  • Киев – +14...+16

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Укргидрометцентр предупредил, что в страну придет мощный антициклон Gaya. Погода в Украине испортится.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой, сообщили в Укргидрометцентре. Наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

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