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Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

Ангелина Подвысоцкая
31 декабря 2023, 19:19
В Украине из-за дождя может сойти большая снежная лавина. Синоптики объявили 3 уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 1 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 1 января будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за осадков может сойти большая снежная лавина даже при низких нагрузках.

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погода 1 января
Прогноз погоды в Украине на 1 января / фото: ventusky

Погода 1 января

В Украине 1 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в западных, северных областях и в Винницкой области. В южных и центральных областях будет туман. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на юге страны 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 1 января будет дождь и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -1...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +3...+ 10 градусов.

погода 1 января
Прогноз погоды в Украине на 1 января / фото: meteoprog

Погода 1 января в Киеве

В Киеве 1 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 января
Прогноз погоды в Украине на 1 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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