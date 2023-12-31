Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

Погода в Украине 1 января будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Карпатах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за осадков может сойти большая снежная лавина даже при низких нагрузках.
Погода 1 января
В Украине 1 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в западных, северных областях и в Винницкой области. В южных и центральных областях будет туман. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на юге страны 6-11°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 1 января будет дождь и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -1...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +3...+ 10 градусов.
Погода 1 января в Киеве
В Киеве 1 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.
Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.
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