Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни

Синоптик: Локдаун Киев встретит похолоданием и солнцем / pixabay

Погода в Украине 19 марта 2021 порадует отсутствием осадков (небольшие дождь или снег – лишь местами), но огорчит похолоданием.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в пятницу днем в большинстве областей Украины температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов тепла, в Крыму – до 9 градусов тепла.

При этом ближайшей ночью в западных областях ожидаются морозы до -3-7 градусов.

Погода в Киеве 19 марта 2021 будет прохладной: дневная температура ожидается на уровне 3-5 градусов. Осадки или сильный ветер не прогнозируются. Так что локдаун Киев встретит хмурой погодой.

Погода в Киеве на выходных будет переменчивой: в субботу – облачно, в воскресенье – солнечно.

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Погода в Украине: новости