Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни

Циклон уходит из Украины – и уносит с собой осадки в виде дождя и снега.
Погода в Украине 19 марта 2021 порадует отсутствием осадков (небольшие дождь или снег – лишь местами), но огорчит похолоданием.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в пятницу днем в большинстве областей Украины температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов тепла, в Крыму – до 9 градусов тепла.
При этом ближайшей ночью в западных областях ожидаются морозы до -3-7 градусов.
Погода в Киеве 19 марта 2021 будет прохладной: дневная температура ожидается на уровне 3-5 градусов. Осадки или сильный ветер не прогнозируются. Так что локдаун Киев встретит хмурой погодой.
Погода в Киеве на выходных будет переменчивой: в субботу – облачно, в воскресенье – солнечно.
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Погода в Украине: новости
- Ранее синоптик уточнил, когда наступит тепло. До конца марта украинцев ждет еще одна волна похолодания. Синоптик предупредил о дождях, снеге, сильном ветре и сложной ситуации на дорогах.
- Синоптик дал детальный прогноз на неделю: Киев снова засыпет снегом. С 15 по 21 марта в столице Украины ожидаются лишь несколько ясных, но холодных дней.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Диана Беловодская