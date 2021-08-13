Синоптики назвали дату атаки мощной жары в Украине

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине на этих выходных будет не сильно жаркая. По прогнозу синоптиков, в Украину движется антициклон, который заблокирует влажные воздушные массы и принесет сухую погоду.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже с воскресенья начнется новое повышение температуры воздуха.

В субботу, 14 августа, Украина окажется в зоне сухого воздуха, небольшой теплый дождь может зацепить только крайний восток и Приазовье.

"На Маковея в Украине будет чудесная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. В течение дня ожидается +24 +29 градусов. Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, определит практически везде сухую и солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье зацепить незначительными дождями теплый атмосферный фронт", - рассказала Диденко.

Уже 15 августа температура воздуха начнет повышаться и местами ожидается до +31 градуса.

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"15 августа температура воздуха начнет подниматься. Ожидается +26 +31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях", - отметила синоптик.

В Киеве прогнозируют сухую и солнечную погоду на Маковея. Температура воздуха ожидается +27 +28 градусов. А вот в воскресенье в столице начнет снова прогреваться, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

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"С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30 +35 градусов", - предупредила Диденко.

Как прогнозируют синоптики ресурса meteoprog.ua в Киеве жара начнет спадать после 19 августа и возможны дожди. Температура воздуха днем упадет до +24 градусов.

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Напомним, ранее ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

Кроме того, прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.