Жуткая жара и кое-где ливни: прогноз погоды в Украине на 13 августа

Прогноз погоды в Украине на 13 августа / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 13 августа нынешнего года,будет преимущественно солнечной, но в отдельных местах возможны грозы и дожди. Такой прогноз озвучили синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве регионов ожидается жара до +29 градусов по шкале Цельсия. По данным синоптиков, на большей части территории Украины 13 августа осадков не предвидится. Температура воздуха днем в среднем составит отметок от +24 градусов до +29 градусов.

Самую высокую температуру будут показывать термометры на Востоке и на Севере. Но также именно там синоптики прогнозируют дожди. В частности, ливни и грозы прогнозируют в Луганской, Донецкой и Запорожской областях и в оккупированном РФ Крыму.

На Западе и в Карпатах будет прохладнее. Там столбики термометров днем покажут максимум +26 градусов. В Киеве 13 августа ожидается сухое и жаркое. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов. Ветер северо-западный ‒ 7-12 метров в секунду.

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Напомним, ранее ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

Кроме того, прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.