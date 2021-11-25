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Синоптики предупредили украинцев о погодной аномалии на Новый год

25 ноября 2021, 16:59

В Украине на новогодние праздники может ударить сильный мороз.

погода
Погода в Украине на Новый год / pixabay

Зима в Украину придет по графику. Как обещают синоптики, декабрь будет теплым, на новогодние и рождественские праздники ожидаются сильные морозы, а февраль обещает быть снежным.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что на Новый год и Рождество в Украину придут морозы – температура может снизиться до -25...-30 градусов.

"Столь значительное похолодание будет кратковременным, а зимняя погода в целом неустойчивой", - говорит синоптик.

Также по его словам, декабрь будет сравнительно теплым, без каких-либо критических проявлений.

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отметила, что зимние температуры в Украине начнут ощущаться уже в конце ноября, тогда температура может опуститься до -10 градусов.

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Декабрь, по ее прогнозам, будет отличаться колебанием температур, когда ночью они будут опускаться до минусовых значений, а днем все же будут повышаться.

В январе и на праздники Мартазинова прогнозирует похолодание с низкими температурами до -20 градусов. Февраль, по ее словам, будет "затяжным и снежным".

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Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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