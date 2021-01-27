Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы

Когда вернется в Украину мороз / pixabay

Погода в Украине снова изменится. Уже на этой неделе вернется мороз и снова пойдет снег.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, сильных морозов до -20 уже не будет, но ночью ожидается около -2 -8 градусов, днем до нуля и небольших минусов.

Синоптик Роман Мурмыло прогнозирует, что с 28 января начнется новый период похолодания, хотя и без "экстремальных" температур. Остаток зимы может быть дождливым, а весна – поздней.

По словам синоптика, начало февраля, по "очень приблизительным" прогнозам, может быть сравнительно теплым и с осадками. А вот последние несколько дней января могут быть относительно прохладными.

"Конечно, на юге и на востоке будет теплее, особенно в ближайшие дни. В Карпатах, естественно, температура опустится ниже нуля. Но на остальной территории она просто будет понижаться", - говорит синоптик.

По его прогнозам, максимальная дневная температура, которую можно ожидать в этот период, составит +4 градуса, а минимальная температура ночью -3 градуса.

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"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

В феврале синоптики прогнозируют осадки "в пределах нормы и ниже на большей части территории Украины".

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