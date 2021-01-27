УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы

27 января 2021, 17:16
Прослушать новость
Остановить

В Украину вернется снег, а февраль будет прохладным.

Когда вернется в Украину мороз / pixabay

Погода в Украине снова изменится. Уже на этой неделе вернется мороз и снова пойдет снег.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, сильных морозов до -20 уже не будет, но ночью ожидается около -2 -8 градусов, днем до нуля и небольших минусов.

Синоптик Роман Мурмыло прогнозирует, что с 28 января начнется новый период похолодания, хотя и без "экстремальных" температур. Остаток зимы может быть дождливым, а весна – поздней.

По словам синоптика, начало февраля, по "очень приблизительным" прогнозам, может быть сравнительно теплым и с осадками. А вот последние несколько дней января могут быть относительно прохладными.

"Конечно, на юге и на востоке будет теплее, особенно в ближайшие дни. В Карпатах, естественно, температура опустится ниже нуля. Но на остальной территории она просто будет понижаться", - говорит синоптик.

По его прогнозам, максимальная дневная температура, которую можно ожидать в этот период, составит +4 градуса, а минимальная температура ночью -3 градуса.

Читайте такжеУкраину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом

"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

В феврале синоптики прогнозируют осадки "в пределах нормы и ниже на большей части территории Украины".

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
  • Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

погода синоптики прогноз погоды Наталья Диденко Вазира Мартазинова Погода в Украине Роман Мурмыло погода зимой 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зимаУкраинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зима Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубакаСкоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолоданияСнег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021 Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозомУкраину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом
Следующий материал

Последние новости

17:57
СМИ обнародовали неожиданные детали об избитом в Париже украинце и его матери
17:57
Врач назвал главную причину смертей пациентов с коронаврусом Видео
17:56
Резкая температура и слабость: мужчина получил прививку от коронавируса и скончался Видео
17:41
Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски Видео
17:35
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
Реклама
17:34
10 главных привычек женщин, которые всегда в форме Видео
17:32
Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V Видео
17:16
Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы Видео
17:12
Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой
17:10
Невероятный хумус — простой и классический рецепт Видео
16:51
В украинской разведке спрогнозировали, как повлияет на Россию болезнь Путина Видео
16:49
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
16:35
Отмена законов, популизм и хаос: грозит ли Украине закон о референдуме
16:29
Сергей Бабкин рассказал, когда на самом деле узнал о болезни глаз
16:26
Зеленский передумал распускать КСУ: из Рады отозвана законодательная инициатива Видео
16:19
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
16:13
Лишение права на голос и санкции за паспорт страны-агрессора: в Украине планируют запустить двойное гражданство Видео
16:09
Правительство утвердило ипотеку под 7%: какие условия кредита Видео
16:05
В мэрии Киева ответили, поднимут ли цену на проезд в метро Видео
16:01
Через WhatsApp распространяется новый вредоносный червь для Android - эксперты
Реклама
15:32
Упражнение Кегеля: зачем оно нужно и как его делать Видео
15:28
Госзаказ на 666 тысяч: в детские библиотеки Украины разослали книги про однополую любовь Фото Видео
15:26
В Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft
15:14
Посадки за ложь в е-декларациях: у Зеленского объявили о важном решении
15:13
Анастасия Волочкова бросила жениха перед свадьбой
14:57
Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех" и рассказал о любви к Европе Видео
14:44
Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку
14:31
Криклий исключил сворачивание реформы дипломирования моряков
14:14
Модель Playboy порезала подругу ножом в пьяной драке
14:07
Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии Видео
14:07
Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции Видео
14:01
Интуитивное питание: что нужно знать о новой анти-диете Видео
13:57
Родригес переснимает серию фильмов Дети шпионов
13:43
Слабое освещение и сексуальное влечение: 7 причин расширеных зрачков Видео
13:41
Украина накажет российские авиакомпании за полеты в Крым: кого ждут санкции Видео
13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена Видео
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду Видео
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:58
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
12:33
В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США Видео
12:24
Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее Видео
12:19
Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России Видео
12:16
Настоящая зима: погода в Украине резко меняется Видео
12:10
На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Видео
12:01
Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть Видео
12:00
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
11:53
Апина призналась в новых нарушениях законов Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять