Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы

В Украину вернется снег, а февраль будет прохладным.
Погода в Украине снова изменится. Уже на этой неделе вернется мороз и снова пойдет снег.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, сильных морозов до -20 уже не будет, но ночью ожидается около -2 -8 градусов, днем до нуля и небольших минусов.
Синоптик Роман Мурмыло прогнозирует, что с 28 января начнется новый период похолодания, хотя и без "экстремальных" температур. Остаток зимы может быть дождливым, а весна – поздней.
По словам синоптика, начало февраля, по "очень приблизительным" прогнозам, может быть сравнительно теплым и с осадками. А вот последние несколько дней января могут быть относительно прохладными.
"Конечно, на юге и на востоке будет теплее, особенно в ближайшие дни. В Карпатах, естественно, температура опустится ниже нуля. Но на остальной территории она просто будет понижаться", - говорит синоптик.
По его прогнозам, максимальная дневная температура, которую можно ожидать в этот период, составит +4 градуса, а минимальная температура ночью -3 градуса.
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"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В феврале синоптики прогнозируют осадки "в пределах нормы и ниже на большей части территории Украины".
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На Киев надвигается снежный "апокалипсис". Столицу накроет снегом уже вечером 27 января. Завтра осадки продолжатся.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.