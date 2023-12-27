Скорость ветра будет 32 м/с: в Украине сильно ухудшается погода

Погода в Украине 28 декабря будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. на высокогорье Карпат скорость ветра будет достигать 32 м / с.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.
Погода 28 декабря
В Украине 28 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в восточных областях и в Сумском регионе. В этот день ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Западе и юге страны 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 28 декабря местами будет мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха повысится до -1...+ 6 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +1...+ 8 градусов.
Погода 28 декабря в Киеве
В Киеве 28 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. могут быть сильные порывы ветра.
"Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.
Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.
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