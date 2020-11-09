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Снег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь ​

9 ноября 2020, 18:55

Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021.

Будет ли в Украине снег на Новый год / pixabay

Погода в Украине в декабре по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача будет довольно теплой, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки. Однако в конце месяца подморозит и может пойти снег.

"Ощутимое похолодание наступит только после Дня Святого Николая 19 декабря. Но в целом грядущая зима буде похожей на прошлую - теплая и бесснежная", - говорит синоптик, пишет Обозреватель.

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По словам синоптика, под Новый год все изменится. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптик прогнозирует небольшие заморозки и снег.

При этом синоптик Владислав Билык заявил, что в Украине раньше ударят морозы.

По словам синоптика, осадки будут наблюдаться в западных областях Украины, а в горах будет идти мокрый снег.

Погода в Украине на зиму - о чем ранее сообщал Главред:

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