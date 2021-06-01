Снег вместо жары: украинцев удивили прогнозом погоды на июнь

В начале июня в Карпатах идет снег / Facebook/chornogora.rescue112

В среду, 2 июня, погоду в Украине будет определять циклон, который обусловит дождливую погоду в центре, на юг и востоке Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в большинстве областей вероятны дожди, местами грозы. Кроме того, ожидается усиление ветра.

Прогноз погоды на 2 июня

Синоптик говорит, что температура воздуха в среду составит +15 +19 градусов, на юге и востоке местами до +20 градусов.

Она уточнила, что в Киеве 2 июня есть вероятность дождя, температура воздуха максимальная предполагается в пределах +16 +17 градусов.

В свою очередь ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что циклон будет определять погоду в Украине еще несколько дней.

Он предупредил о дождливом характере погоды, которые с разной степенью интенсивности охватят большую часть территории Украины (дожи пойдут на спад после 3-го июня).

Будет ли жара в июне

Сотрудник Гидрометцентра прогнозирует, что особого тепла в течение ближайшей недели ожидать не следует (температура будет не выше +20… +23 градусов, ночью +8 +14 градусов).

Он предупредил, что в причерноморских областях выпадет наибольшее количество дождей, будет штормовой ветер и волнение на море.

"30 мая выпала очередная порция снега. В ближайшую неделю там (в Карпатах, - ред.) возможны дожди, если будет холоднее, то и с мокрым снегом", – добавил Мурмыло в комментарии Obozrevatel.

Прогноз погоды на 2 июня / meteo.gov.ua

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.