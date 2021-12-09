Сугробы снега и атака мороза: Украину ждет погодный "сюрприз"

В понедельник, 13 декабря, западные области Украины накроет снежный покров.
Погода в Украине в ближайшие дни будет опасной. Как говорят синоптики, придет незначительное потепление, а уже с 13 декабря ударит мороз.
Синоптик Наталка Диденко отмечает, что 10 декабря, по всей территории Украины ожидается сильный ветер, но будет преобладать теплая погода.
"Юго-восточный ветер может завтра достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На Западе и Востоке Украины ветер будет более сдержанным, но тоже порывистым", - отметила она на своей странице в Facebook. В Украине потеплеет, температура резко пойдет вверх и так продержится все выходные.
"В течение дня в большинстве областей будет +5 +9 градусов, на Юге +7+12, в Крыму до +12+15 градусов. Холоднее будет в западных областях - 0 +4 градуса", - отметила Диденко.
Однако в западных регионах, а также местами в Винницкой, Житомирской и Одесской областях будет дождь и мокрый снег.
Что касается украинской столицы, то жители и гости города смогут насладиться теплой погодой - +7 +8 градусов.
Похолодание в Украине
В понедельник, 13 декабря, западные области Украины накроет снежный покров.
По данным ресурса ventusky.com, во Львовской области выпадет до 25 см осадков, в Карпатах будет и того больше - до 40 см осадков. В остальных областях на западе страны - Тернопольской, Волынской, Ровенской, частично Черновицкой и Хмельницкой - ожидается снежный покров до 10 см.
В связи с этим на дорогах возможны сугробы, поэтому водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность в этот день.
Температура воздуха на западе страны составит до -5 градусов по Цельсию .
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Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.
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