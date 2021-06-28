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Температура в Киеве "поползет" вверх и обрушится: синоптик назвал дату погодной неприятности

28 июня 2021, 13:50

Погода на завтра для Киева спрогнозирована не очень жаркая. В столице скоро будет 30-градусная жара, и потом погодная ситуация резко изменится.

В столице 2 июля 2021 года резко упадет дневная температура воздуха
В Киеве 2 июля резко упадет дневная температура воздуха / Reuters

Погода в Киеве днем со вторника, 29 июня, начнет постепенно становиться более жаркой и к четвергу, 1 июля, температура воздуха достигнет отметки в +30 градусов.

В пятницу, 2 числа, температура в столице обрушится и составит +25, сообщает Sinoptik.

По его прогнозу, 29 июня днем и вечером ожидается небольшой дождь. Осадки в столице прогнозируются также 1 и 2 июля.

Какая погода завтра ожидается в Киеве:

  • Ночью +20…+18, сначала облачно, а потом – преимущественно ясно;
  • Утром +18…+22, преимущественно ясно;
  • Днем +24…+26, небольшой дождь;
  • Вечером +24…+22, небольшой дождь.
/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 30 июня 2021 года:

  • Ночью +17, ясно;
  • Утром +24, солнечно;
  • Днем +29, преимущественно безоблачно;
  • Вечером +25, преимущественно безоблачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Погода в Киеве 1 июля 2021 года:

  • Ночью +20, ясно;
  • Утром +24, солнечно;
  • Днем +30, преимущественно безоблачно;
  • Вечером +24, небольшой дождь.

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/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 2 июля 2021 года:

  • Ночью +20, облачно;
  • Утром +22, пасмурно;
  • Днем +25, возможна гроза с дождем;
  • Вечером +22, дождь.
/ Скриншот с Sinoptik

Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на понедельник, 28 июня. В столице ночью ожидалось до +20 градусов, а максимальная дневная температура прогнозировалась +25 градусов. В дневное время в столице возможен небольшой дождь.

В конце июня в Киеве была очень жаркая погода. Днем 24 июня был установлен температурный рекорд – воздух прогрелся до +35,5, а это на 2,3 градуса больше предыдущей рекордной отметки, зафиксированной этого же числа, но в 1924 году.

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