Температура в Киеве "поползет" вверх и обрушится: синоптик назвал дату погодной неприятности

Погода на завтра для Киева спрогнозирована не очень жаркая. В столице скоро будет 30-градусная жара, и потом погодная ситуация резко изменится.
Погода в Киеве днем со вторника, 29 июня, начнет постепенно становиться более жаркой и к четвергу, 1 июля, температура воздуха достигнет отметки в +30 градусов.
В пятницу, 2 числа, температура в столице обрушится и составит +25, сообщает Sinoptik.
По его прогнозу, 29 июня днем и вечером ожидается небольшой дождь. Осадки в столице прогнозируются также 1 и 2 июля.
Какая погода завтра ожидается в Киеве:
- Ночью +20…+18, сначала облачно, а потом – преимущественно ясно;
- Утром +18…+22, преимущественно ясно;
- Днем +24…+26, небольшой дождь;
- Вечером +24…+22, небольшой дождь.
Прогноз погоды для Киева на 30 июня 2021 года:
- Ночью +17, ясно;
- Утром +24, солнечно;
- Днем +29, преимущественно безоблачно;
- Вечером +25, преимущественно безоблачно.
Погода в Киеве 1 июля 2021 года:
- Ночью +20, ясно;
- Утром +24, солнечно;
- Днем +30, преимущественно безоблачно;
- Вечером +24, небольшой дождь.
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Прогноз для столицы на 2 июля 2021 года:
- Ночью +20, облачно;
- Утром +22, пасмурно;
- Днем +25, возможна гроза с дождем;
- Вечером +22, дождь.
Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на понедельник, 28 июня. В столице ночью ожидалось до +20 градусов, а максимальная дневная температура прогнозировалась +25 градусов. В дневное время в столице возможен небольшой дождь.
В конце июня в Киеве была очень жаркая погода. Днем 24 июня был установлен температурный рекорд – воздух прогрелся до +35,5, а это на 2,3 градуса больше предыдущей рекордной отметки, зафиксированной этого же числа, но в 1924 году.