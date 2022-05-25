Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливней

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине резко ухудшится в ближайшие дни. Как прогнозируют синоптики, ожидаются сильные порывы ветра, а также будет заливать дождями.

"Ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы; днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что "четверг будет принимать атмосферный фронт в Украине".

26 мая в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Осадки будут передвигаться с запада на восток.

Ночью и утром в западных, центральных, северных областях, днем, вечером - в северных, центральных и восточных областях, местами в южной части.

При этом четверг будет теплым. В течение дня ожидается +18 +24 градуса, немного свежее - на северо-востоке +16 +20 градусов.

В Киеве 26-го мая пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет порывистым, возможны даже порывы до 15-18 метров в секунду.

Власти Киева напомнили о важности соблюдения основных рекомендаций во время мощного ветра:

нужно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть;

на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев (особенно тополей, не парковать рядом транспорт);

во время сильного ветра нужно укрыться в ближайшем помещении или природное укрытие.

Читайте также: