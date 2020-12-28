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Украинцев предупредили о новом погодном "армагеддоне"

28 декабря 2020, 09:49
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В Киеве около семи утра местами пошел дождь при температуре в один градус мороза.

погода, гололед, погода в Киеве
В столице ведется превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами / Фото Reuters

Погода в Украине в понедельник, 28 декабря, серьезно ухудшится. Ожидается сильный ветер, на дорогах - гололедица.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В Киевской области сегодня утром и днем также будет ветрено, ​​порывы 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве около семи утра пошел дождь при температуре в один градус мороза. Киевавтодор отчитался, что в столице ведется превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами. Прежде всего обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземных переходов.

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Погода в Украине - последние новости:

  • Синоптик Наталья Диденко также прогнозировала ухудшение погодных условий на понедельник, 28 декабря.
  • По ее словам, ветер ожидается юго-восточного направления, до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. При этом температура воздуха днем в Украине будет плюсовой: от 0 до +4 градусов.
  • Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей Правобережья, на Левобережье - без существенных осадков.
  • В Киеве местами возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.

Погода на Новый год 2021

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