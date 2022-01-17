Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

Синоптик предупредил украинцев о сильном ветре / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 17 января, в Украине снова ухудшится погода. Синоптик объявил по всей стране штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица, передает Укргидрометцентр.

17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, первый уровень опасности. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы ветра 25-28 м/с. Синоптик объявил второй уровень опасности, оранжевый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото facebook.com/UkrHMC

В Карпатах ожидается ночью небольшой, а днем значительный снегопад и метели, а также порывы ветра до 25-30 м/с.

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Температура воздуха составит:

в западных областях днем от -2 до +3, а ночью 0...-8 градусов;

в северных - от -1 до +2 градусов, ночью -3...-6;

в восточных областях днем 0... +2, а ночью -4...-8 градусов;

на юге Украины днем +2....+6 градусов, ночью -1...-4;

в центральных областях днем от -2 до +1, а ночью -2...-5 градусов.

Погода в Киеве 17 января 2022

Сегодня в Киеве и области днем синоптик прогнозирует умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 17-22 м/с.

Температура по области днем ​​от 2 градусов мороза до трех тепла, в Киеве днем ​​около 0 градусов.

17 января утром и днем ​​порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень уровень опасности, желтый.

Как сообщал Главред, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который скончался в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны. Погода в Украине будет морозной и снежной до мая месяца.

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