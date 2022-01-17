УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

17 января 2022, 06:47
Прослушать новость
Остановить

Сегодня в Украине ожидается очень сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

погода, зима, ветер
Синоптик предупредил украинцев о сильном ветре / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 17 января, в Украине снова ухудшится погода. Синоптик объявил по всей стране штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица, передает Укргидрометцентр.

17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, первый уровень опасности. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы ветра 25-28 м/с. Синоптик объявил второй уровень опасности, оранжевый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото facebook.com/UkrHMC

В Карпатах ожидается ночью небольшой, а днем значительный снегопад и метели, а также порывы ветра до 25-30 м/с.

Реклама

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем от -2 до +3, а ночью 0...-8 градусов;
  • в северных - от -1 до +2 градусов, ночью -3...-6;
  • в восточных областях днем 0... +2, а ночью -4...-8 градусов;
  • на юге Украины днем +2....+6 градусов, ночью -1...-4;
  • в центральных областях днем от -2 до +1, а ночью -2...-5 градусов.

Погода в Киеве 17 января 2022

Сегодня в Киеве и области днем синоптик прогнозирует умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 17-22 м/с.

Температура по области днем ​​от 2 градусов мороза до трех тепла, в Киеве днем ​​около 0 градусов.

17 января утром и днем ​​порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень уровень опасности, желтый.

Как сообщал Главред, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который скончался в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны. Погода в Украине будет морозной и снежной до мая месяца.

Читайте также:

viber
синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникГороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольник Известный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнесаИзвестный украинский продюсер назвал двух самых конфликтных звезд отечественного шоу-бизнеса Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годОдежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 год Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходнойСтарый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуПриметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в беду
06:47

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

06:28

Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путинмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:28

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

05:02

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВидео

Реклама
04:47

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

04:19

Как заставить бегонию цвести в домашних условиях: хитрость, которая заставит цветок выпустить бутоныВидео

03:54

Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасностьВидео

03:15

Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымФотоВидео

02:45

Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причинаВидео

02:16

Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

01:45

Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВидео

01:17

"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиФото

00:51

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

16 января, воскресенье
23:55

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

23:25

Украинец обратился к НАТО: предлагает забрать его землю под военную базу

23:10

В Кременчуге микроавтобус влетел в АЗС, вспыхнул пожар

22:57

Россия вызвала кризис и должна проявить гибкость - СтолтенбергВидео

22:25

Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги

Реклама
22:03

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:02

Угроза вторжения РФ: Канада рекомендует своим гражданам не ехать в УкраинуВидео

21:54

В Черновцах в жилом доме взорвался газ, жителей эвакуируют

21:26

Атака хакеров: у Байдена грозят ответкой, если подтвердится причастность РФВидео

21:21

В Италии скончался легендарный основатель дома моды

20:50

Порошенко признался, какие "сигналы" получал перед возвращением в УкраинуВидео

20:49

Весна уже в феврале: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

20:30

Андрей Шевченко, прощай: в Польше опровергли информацию о переговорах с тренеромВидео

20:03

Россия намекала на размещении ядерных ракет возле США - NYT

19:27

Резкий скачок цен: в Украине рекордно подорожало сливочное маслоВидео

19:27

Черная неделя Владим Владимирычамнение

19:01

Ирина Билык снялась в байкерском наряде на мотоцикле

18:42

Порошенко анонсировал возвращение в Украину и оценил вероятность арестаВидео

18:20

"Не можем больше терпеть". в Кремле заявили о "вторжении" НАТО в Украину

18:14

В Киеве мыши и тараканы атаковали десятки квартирВидео

17:56

Угроза "кровавой войны": Кулеба требует от РФ доказательств отсутствия планов агрессииВидео

17:37

Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицидВидео

17:32

Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему

17:02

"Я в деле - и со мною нож": рецензия на фильм "Крик"Видео

16:59

На Донбассе обнаружено около 300 единиц военной техники боевиков: опубликована карта расположенияВидео

Реклама
16:55

Взлет тарифов на коммуналку: украинцы узнали о новом росте ценВидео

16:47

Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в домВидео

16:38

Стало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплатуВидео

16:09

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

16:01

Чего не переживет Путинмнение

15:56

Кулеба потроллил Путина: "пусть посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТОВидео

15:30

"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о ПутинеВидео

15:28

Россия стоит за мощной атакой на сайты органов власти Украины - МинцифрыВидео

15:19

Почти 70 гривен за пачку: в Украине взлетели цены на сигаретыВидео

15:00

Вторжение России: посол Украины попросил главу МИД Германии срочно предоставить оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять