Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине ожидается очень сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
В понедельник, 17 января, в Украине снова ухудшится погода. Синоптик объявил по всей стране штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица, передает Укргидрометцентр.
17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, первый уровень опасности. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы ветра 25-28 м/с. Синоптик объявил второй уровень опасности, оранжевый.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - говорится в сообщении.
В Карпатах ожидается ночью небольшой, а днем значительный снегопад и метели, а также порывы ветра до 25-30 м/с.
Температура воздуха составит:
- в западных областях днем от -2 до +3, а ночью 0...-8 градусов;
- в северных - от -1 до +2 градусов, ночью -3...-6;
- в восточных областях днем 0... +2, а ночью -4...-8 градусов;
- на юге Украины днем +2....+6 градусов, ночью -1...-4;
- в центральных областях днем от -2 до +1, а ночью -2...-5 градусов.
Погода в Киеве 17 января 2022
Сегодня в Киеве и области днем синоптик прогнозирует умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с.
Температура по области днем от 2 градусов мороза до трех тепла, в Киеве днем около 0 градусов.
17 января утром и днем порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень уровень опасности, желтый.
Как сообщал Главред, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который скончался в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны. Погода в Украине будет морозной и снежной до мая месяца.
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