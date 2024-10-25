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Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Анна Косик
25 октября 2024, 20:44
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Мощность магнитной бури на выходных достигнет пятибалльного уровня.
Солнце
Магнитная буря будет достаточно кратковременной / pixabay

Коротко:

  • 26 октября Украину атакует магнитная буря
  • Солнечная активность утихнет к началу следующей недели

В субботу, 26 октября, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, ведь согласно прогнозу солнечной и геомагнитной активности в этот день ожидается магнитная буря.

Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По уровню мощности магнитная буря 26 октября будет с К-индексом 5.

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Как известно, уровень мощности магнитных бурь варьируется между показателями 2 и 9. Чем выше К-индекс, тем более мощным магнитным колебаниям он соответствует. Поэтому 5-балльная магнитная буря соответствует красному уровню.

Однако, предварительно, по данным meteoagent уже в воскресенье, 27 октября, К-индекс упадет до показателя 2, поэтому магнитная буря утихнет. При этом исследователи предупреждают, что солнечная активность может измениться.

магнитная буря
Магнитная буря 26-27 октября / скриншот с meteoagent

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

Во время магнитных бурь у многих людей ухудшается самочувствие. Среди самых распространенных симптомов:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Для тех, кто чувствителен к повышению солнечной активности, во время магнитных бурь особенно важно соблюдать правила здорового образа жизни, а именно:

  • Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Чаще находиться на свежем воздухе и больше ходить пешком;
  • Регулярно проветривать комнату.

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