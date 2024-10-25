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В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

Анна Ярославская
25 октября 2024, 11:49
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Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона.
Осень, туман
Украину на выходных накроет туман / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 26-27 октября
  • Где и когда столбики термометров поднимутся до +19

Погода в Украине на выходных будет теплой, кое-где столбики термометров покажут значения выше нормы на 1 – 3 °С. Осадки не прогнозируются. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня. Такой прогноз погоды озвучил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие дни будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона, передает meteoprog.

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Прогноз погоды на 26 октября

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +12…+17 °С.

В северных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днём +8…+13 °С.

В центральных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +10…+15 °С.

В южных регионах и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +12…+17 °С.

Погода в Украине 26 октября
Погода в Украине 26 октября / meteo.gov.ua

В восточной части также без осадков. Ветер северной четверти, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +7…+12 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине 27 октября

В воскресенье в западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днём +14…+19 °С.

В северных регионах страны - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +12…+17 °С.

В центральных областях Украины осадков не предвидится. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днём +12…+17 °С.

В южных регионах и Крыму сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +13…+18 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днём +9…+14 °С.

Прогноз погоды на 27 октября
Прогноз погоды на 27 октября / meteo.gov.ua

Как будет погода в Украине - прогнозы синоптиков

Погода в Украине 25 октября будет солнечной и теплой. Синоптики предупреждают о сильном тумане в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части страны. Видимость ожидается 200-500 м. Объявлен І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накроет антициклон. Днем будет сухо, но ночью ожидается холодная погода. Такая погода будет продолжаться и в дальнейшем. Осадки пока не ожидаются.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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