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Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета

17 октября 2021, 05:20
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На следующих выходных в Украине прогнозируется существенное потепление.

погода, осень
/ ua.depositphotos.com

В Украине в начале следующей недели осадков не прогнозируют, лишь в западных и местами северных областях днем возможен небольшой дождь.

Как пишет Укринформ, температура +7 +12°, 19 октября до +10°.

В Киеве и области местами, ночью 19 октября повсеместно небольшой дождь; в остальное время без осадков. Температура ночью 0 +5°, днем 18 октября +7 +12°, 19 октября +5 +10°.

Согласно прогнозу на 20-21 октября, в стране осадков не ожидается, температура повысится. 21 октября ожидается днем +12 +18°.

На Киевщине 20-21 октября осадки не прогнозируются. Температура 21 октября +12 +17°.

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"Начало недели будет прохладным, затем - "бабье лето", - говорится в сообщении.

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Отметим, что по прогнозу ресурса Ventusky, на следующих выходных в Украине прогнозируется существенное потепление.

В южных областях, а также в оккупированном РФ Крыму ожидается до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

viber
прогноз погоды бабье лето Погода в Украине
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