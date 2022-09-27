Украину раскалит под +30°: синоптик рассказал, где ждать жару и предупредил об аномалии

В ближайшие дни в Украину начнёт поступать тёплый и влажный воздух с территории Балканского полуострова и Турции, который существенно повлияет на погоду.

Температура воздуха существенно повыситься в большинстве областей Украины, местами даже до летних показателей, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в материале на Мeteoprog.

"Вместе с потеплением, возобновятся и осадки, которые в отдельных районах будут интенсивными и в сопровождении гроз. Можно сказать, что вторая половина следующей недели ознаменуется наступлением "бабьего лета" на большей части Украины, которое будет особенно ощутимым в центральных, южных и восточных областях", - прогнозирует он.

До конца недели в большинстве регионов вероятны осадки. Температура воздуха ночью составит +9…+15 °С, на юге до +17 °С. Днём максимальные значения будут колебаться в пределах +13…+24, в южных и центральных областях +24…+28 °С, сообщил синоптик.

"На выходные, 1 – 2 октября, сохранится аномально тёплая, на юге жаркая погода. Вместе с этим, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди различной интенсивности на большую часть территории Украины", - добавил Кибальчич.

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Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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