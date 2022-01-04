Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до Рождества

4 января в большинстве областей Украины будет тепло, говорит прогноз погоды / Фото regrus.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет почти весенней - в большинстве областей страны синоптик прогнозирует "плюсы" и дожди.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, теплее всего во вторник, 4 января, будет в западных и южных областях страны.

"4 января в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+6 градусов. В западной и южной частях будет еще теплее - от +4 до +8 градусов, в Крыму - до +11 градусов. Свежее будет на севере и северо-востоке - от +2 до -2 градусов", - написала Диденко в Facebook.

В большинстве областей ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами до 15-20 м/с.

Читайте такжеНа Закарпатье посреди зимы зацвели подснежникиВо вторник днем в западных областях страны пройдет дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Небольшие осадки ожидаются на севере. Но уже вечером очередная порция дождей охватит западные, северные и центральные регионы Украины.

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Погода в Киеве 4 января 2022

"В Киеве во вторник будет доминировать влажная воздушная масса, но осадки возможны только вечером. Преимущественно дождь. Ветер юго-западный, порывистый, иногда до сильного. Температура ночью +1... +3, днем - от +4 до +6 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик прогнозирует новое похолодание в Украине на Рождество – 7 января.

Какой будет погода в Украине по прогнозу Укргидрометцентра

Синоптик Украинского гидрометцентра обещает на вторник, 4 января, местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренный дождь, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах от 1 до 6 градусов мороза; днем 3-8 тепла, на юге Одесской области до +11.

Погода в Украине 4 января 2022 / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области сегодня облачная с прояснениями. Ночью и днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем +3...+8, в Киеве ночью от 2 до 4 тепла, днем +5...+7.

Отметим, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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