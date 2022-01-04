УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до Рождества

4 января 2022, 07:57
Прослушать новость
Остановить

Во всех областях ожидается теплая погода. Впечатление от оттепели немного испортят дожди и порывистый ветер. Лишь на Востоке будет небольшой мороз и гололед.

снеговик, оттепель, зима
4 января в большинстве областей Украины будет тепло, говорит прогноз погоды / Фото regrus.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет почти весенней - в большинстве областей страны синоптик прогнозирует "плюсы" и дожди.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, теплее всего во вторник, 4 января, будет в западных и южных областях страны.

"4 января в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+6 градусов. В западной и южной частях будет еще теплее - от +4 до +8 градусов, в Крыму - до +11 градусов. Свежее будет на севере и северо-востоке - от +2 до -2 градусов", - написала Диденко в Facebook.

В большинстве областей ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами до 15-20 м/с.

Читайте такжеНа Закарпатье посреди зимы зацвели подснежникиВо вторник днем в западных областях страны пройдет дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Небольшие осадки ожидаются на севере. Но уже вечером очередная порция дождей охватит западные, северные и центральные регионы Украины.

Реклама

Погода в Киеве 4 января 2022

"В Киеве во вторник будет доминировать влажная воздушная масса, но осадки возможны только вечером. Преимущественно дождь. Ветер юго-западный, порывистый, иногда до сильного. Температура ночью +1... +3, днем - от +4 до +6 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик прогнозирует новое похолодание в Украине на Рождество – 7 января.

Какой будет погода в Украине по прогнозу Укргидрометцентра

Синоптик Украинского гидрометцентра обещает на вторник, 4 января, местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренный дождь, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах от 1 до 6 градусов мороза; днем 3-8 тепла, на юге Одесской области до +11.

Погода в Украине 4 января 2022 / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области сегодня облачная с прояснениями. Ночью и днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем +3...+8, в Киеве ночью от 2 до 4 тепла, днем +5...+7.

Отметим, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

Читайте также:

viber
синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до Рождества». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Водка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелитьсяВодка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелиться Наступление отменяется – России нечем воеватьНаступление отменяется – России нечем воевать
08:07

В США анонсировали санкционный удар по Северному потоку-2

07:57

Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до РождестваВидео

07:45

Путин все проиграл вчистуюмнение

07:11

На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

06:48

Иллюзия стабильности гривны и начало конца доллара: каким будет курс основных валют в 2022 годумнение

Реклама
06:36

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: что о нем известно

06:01

Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомФото

05:40

Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минутВидео

05:30

Как преодолеть стресс на работе: топ-10 советов психологов

05:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

04:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

04:16

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

03:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

03:50

Назван напиток, из-за которого выпадают волосы

03:21

Ксения Собчак показала голую пятую точку в бане - фото без белья и макияжа

02:12

Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

02:06

Доллар резко взлетит: украинцы узнали об опасном сценарии дефолтаВидео

01:50

Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

01:22

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о рекордной аномалииВидео

00:51

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:12

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

03 января, понедельник
23:54

США и Турция обсудили угрозу российской эскалации в УкраинеВидео

23:25

Украина резко увеличила импорт мандарин в 2021 году

23:00

Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогодыВидео

22:55

Настя Каменских призналась, зачем устроила в доме дикий беспорядок

22:18

Саакашвиили в грузинской тюрьме поставил жесткий ультиматум

22:08

Церковный секс-скандал: священник в Киеве отреагировал на обвинение француза в изнасилованииВидео

22:08

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

21:35

Под Сумами мужчина жестоко убил знакомого и сжег его телоВидео

21:20

Президент США Джо Байден долго не мог покинуть самолет: что произошлоВидео

21:19

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

21:03

Сколько стран можно посетить с украинским COVID-сертификатом: ответ МинздраваВидео

20:34

Ученые рассказали, как новый штамм Омикрон повлияет на пандемию коронавирусаВидео

20:09

Путин давно спятил на "украинском вопросе"мнение

20:00

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу РоссииВидео

19:47

В Минздраве назвали сроки, когда штамм Омикрон охватит всю УкраинуВидео

19:36

Жена известного украинского футболиста соблазнила эротичными фото без белья

19:14

Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги

18:52

Хотел изнасиловать: суд отправил под арест женщину, которая зарезала на Новый год мужчину в НиколаевеВидео

18:48

Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годумнение

Реклама
18:39

Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери

18:28

Трагическое катание на санках привело к гибели отца и травмированию его 6-летней дочериВидео

18:00

В Украину надвигаются метели и шторм: синоптики объявили об опасностиВидео

17:54

Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть

17:32

В Харькове коммунальщики "закопали" в снег неправильно припаркованное автоВидео

17:20

Денис Казанский. Дочь Медведчука не пустили в Женеву из-за санкцийВидеоблоги

16:51

"Не хочу становиться заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул РоссиюВидео

16:28

Вместо шампанского была вода, кормили вне съемок: как снимали новогоднее поздравление президента

16:25

В Кривом Роге отец зверски изнасиловал свою маленькую дочьВидео

16:20

"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко выложил странные мемы с топором и ножомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять