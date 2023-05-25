Украину завалило сильным градом: машины плавают по улицам Днепра

Ливень с градом накрыл не только пригород, но и некоторые районы Днепра. Кроме того непогода бушует и в Харькове.

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Град в Днепре / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 25 мая, на Днепр налетела непогода. Местные жители сообщают о мощном ливне в некоторых районах города, а кое-где выпал еще сильный град.

Кроме этого, в Днепре слышен грохот грома, а жители левого берега города зафиксировали огромную молнию, ударившую в землю на противоположном берегу города.

Местные также публикуют видео из своих усадеб, которые буквально залило дождем и засыпало градом.

видео дня

Ливень с градом накрыл не только пригород, но и некоторые районы Днепра.

Погода в Днепре

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток, поэтому будьте осторожны.

Молния в Днепре / скриншот

Ливни настолько мощные, что на некоторых улицах уже венецианские заливы. Машины просто плавают по городу.

Погода в Днепре на 14 дней / meteoprog.com

Погода в Харькове

Аналогичная погода 25 мая настигла и Харьков. Некоторые районы города также атакует град и сильнейшие ливни.

Ливни в Днепре и Харькове / скриншот

Потепление на Земле

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.

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