Украину завалило сильным градом: машины плавают по улицам Днепра

Сегодня, 25 мая, на Днепр налетела непогода. Местные жители сообщают о мощном ливне в некоторых районах города, а кое-где выпал еще сильный град.
Кроме этого, в Днепре слышен грохот грома, а жители левого берега города зафиксировали огромную молнию, ударившую в землю на противоположном берегу города.
Местные также публикуют видео из своих усадеб, которые буквально залило дождем и засыпало градом.
Ливень с градом накрыл не только пригород, но и некоторые районы Днепра.
Погода в Днепре
Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток, поэтому будьте осторожны.
Ливни настолько мощные, что на некоторых улицах уже венецианские заливы. Машины просто плавают по городу.
Погода в Харькове
Аналогичная погода 25 мая настигла и Харьков. Некоторые районы города также атакует град и сильнейшие ливни.
Потепление на Земле
Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.
"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.
Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.
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