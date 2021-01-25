В Киев нагрянет ураган: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 26 января / pixabay

Погода в Киеве, 26 января, ожидается опасной. По прогнозу синоптиков в столице будут порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах столицы во вторник местами гололедица. Также будет облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь с переходом в снег, температура ночью и днем 2-4 °С тепла.

На юге Украины сильный дождь с мокрым снегом, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

На севере синоптики прогнозируют мокрый снег, днем будет идти дождь, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе около +2 градусов, днем до +4 градусов.

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В западной части страны будет идти снег, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и штормовом ветре. Ночная температура упадет до -2 -1 градуса, днем ожидается от -1 до +3 градусов.

В центральной части страны снег, мокрый снег, снег с дождем и сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Синоптики напомнили основные рекомендации специалистов, которые следует соблюдать жителям Украины во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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