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В Киев нагрянет ураган: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

25 января 2021, 21:31

Сильный ветер, дождь и снег нагрянет в Украину.

Погода в Украине 26 января / pixabay

Погода в Киеве, 26 января, ожидается опасной. По прогнозу синоптиков в столице будут порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах столицы во вторник местами гололедица. Также будет облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь с переходом в снег, температура ночью и днем 2-4 °С тепла.

На юге Украины сильный дождь с мокрым снегом, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

На севере синоптики прогнозируют мокрый снег, днем будет идти дождь, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе около +2 градусов, днем до +4 градусов.

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В западной части страны будет идти снег, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и штормовом ветре. Ночная температура упадет до -2 -1 градуса, днем ожидается от -1 до +3 градусов.

В центральной части страны снег, мокрый снег, снег с дождем и сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Синоптики напомнили основные рекомендации специалистов, которые следует соблюдать жителям Украины во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза. Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса.
  • Синоптик Наталья Диденко отметила, что с 26 числа из-за циклона ожидается неблагоприятная погода – большинство областей накроют дожди.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.

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