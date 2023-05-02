В мае Украину накроет аномальный холод: синоптик назвал даты

Метеорологическое лето придет в Украину лишь в третьей декаде месяца. До этого придется еще поносить курточки и воспользоваться зонтами, говорит прогноз погоды.

https://glavred.info/synoptic/v-mae-ukrainu-nakroet-anomalnyy-holod-sinoptik-nazval-daty-10467301.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на май 2023 - каким будет последний месяц весны / Фото: pixabay.com, УНИАН ​

Погода в Украине в мае 2023 будет прохладной, в начале месяца возможны заморозки. Потепление придет лишь в третьей декаде месяца. Такой прогноз погоды озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В первые дни мая в Украину придет антициклон и принесет с собой солнечную погоду без существенных осадков по всей Украине. Но уже 3-4 мая верх возьмет циклоническая деятельность, в результате украинцев ждет период дождей и пасмурного неба, передает Телеграф.

видео дня

Вместе с дождями в Украину проникнет и холодный арктический воздух, обусловленный Скандинавским антициклоном, а это значит, что температура воздуха снизится, говорит прогноз погоды.

Кибальчич предупредил, что с 6 по 14 мая в Украине ожидается аномально холодная погода. Ночью и утром в отдельные дни возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

С 11-12 мая начнётся постепенное повышение температуры воздуха, а значительно потеплеет примерно во второй половине мая. В третьей декаде в южных и западных областях столбики термометров в отдельные дни могут подняться до +29…+31 градуса.

В третьей декаде мая ожидается наступление метеорологического лета, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво будет сохраняться на уровне +15 градусов и выше.

"Складываются вполне явные предпосылки для прохладного, местами холодного мая в Украине. Среднемесячная температура ожидается на 1,5-3,5 °С ниже климатической нормы; на юге Одесской, в западных областях и в Крыму - около нормы. Наиболее холодные дни придутся на период с 5 по 15 мая", - сказал Кибальчич.

Что касается осадков, то местами их может выпасть больше нормы на 30-60%. При этом вырастет количество дней с грозами и другими опасными явлениями (град, шквалы, местами не исключены и смерчи небольшой силы).

Ранее Главред писал, что по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в мае ожидается в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха будет 13-17 градусов, в горах - от 7 до 12 градусов тепла.

Смотрите видео о том, как более трехсот деревьев магнолий расцвели в Киеве:

Другие новости: