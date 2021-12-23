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В РФ массово вербуют наемников для "освобождения Новороссии": СМИ раскрыли детали

23 декабря 2021, 11:56
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Российским наемникам поступают предложения поехать в "оплачиваемую командировку в Украину".

российские наемники
Российских наемников вербуют на Донбасс / Фото cartamz.com

В России набирают большую группу наемников с боевым опытом. Рекрутеров могут перебросить на "новый проект" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как пишет Медуза, подобная массовая вербовка наблюдалась только в 2014—2015 годах, когда на Донбасс отправилась крупная группировка частной военной компании Вагнера.

Российским наемникам поступают предложения поехать в "оплачиваемую командировку в Украину".

При этом наемникам обещают зарплату (около 240 тысяч рублей в месяц — примерно 88 тысяч гривен). Место тренировок будущего отряда — учебный центр в хуторе Веселый под Ростовом-на-Дону. Именно там семь лет назад вагнеровцы проходили подготовку перед переброской на Донбасс.

"Я конкретный вопрос задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда, — пересказывает наемник разговор, в котором впервые была упомянута Украина. — Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду".

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По утверждению источников, одни вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 человек с боевым опытом, готовых отправиться на три месяца в Донецк. Набор организовали выходцы из Росгвардии. "Но когда предлагают контракты, тихо-тихо говорят, что, мол, поедете от Минобороны", — сказал изданию источник из системы МВД РФ.

Отказавшихся кандидатов смутили и реальные цели "командировки в Украину". "Сказали: идти освобождать Новороссию, — вспоминает один их экс-наемников. — Я на это ухмыльнулся и такой: ты ******* [спятил]? Тогда он (вербовщик — ред.) сказал: нам доведут в момент икс, какие задачи".

Другие источники Медузы сомневаются, что военспецы нужны на Донбассе для боевых операций. Некоторые говорят, что отряд будет охранять промышленные объекты Донбасса во время возможного обострения, в частности угольные шахты.

Еще один экс-наемник считает происходящее "набором резервистов", вызванным кадровым голодом в оккупационных корпусах.

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Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили о том, что на Донбасс якобы прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые якобы тренируют украинский спецназ.

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