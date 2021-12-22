"Ложная и провокационная риторика": в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе

Нед Прайс прокомментировал слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе / Reuters

В Госдепартаменте США отреагировали на заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику".

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - говорится в Twitter чиновника.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты", - отметил Нед Прайс.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях на Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

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"Эти заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу являются полностью неверными", - заявил он.

Отметим, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании (ЧВК) Соединенных Штатов, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — цитируют Шойгу РИА Новости.

По информации Минобороны РФ, в регион якобы прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые якобы тренируют украинский спецназ.

Возможное вторжение России в Украину

30 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику возле границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Как писало писало издание The New York Times, Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину.

10 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. По его словам, российские власти сказали об этом Америке и миру, а самому Зеленскому об этом обещании глава Белого дома Джо Байден.

16 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас возле украинских границ находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

20 декабря Данилов отметил, что российское военное присутствие возле границ Украины увеличилось, но "не очень критично". По его словам, сейчас нет необходимости вводить военное положение, но если она появится, решение будет принято немедленно.

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