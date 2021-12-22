УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Ложная и провокационная риторика": в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе

22 декабря 2021, 06:53

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс подчеркнул, что ответственность за эскалацию напряженности несут Россия и поддерживающие ее силы.

Нед Прайс
Нед Прайс прокомментировал слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе / Reuters

В Госдепартаменте США отреагировали на заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику".

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - говорится в Twitter чиновника.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты", - отметил Нед Прайс.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях на Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

Реклама

"Эти заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу являются полностью неверными", - заявил он.

Отметим, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании (ЧВК) Соединенных Штатов, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — цитируют Шойгу РИА Новости.

По информации Минобороны РФ, в регион якобы прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые якобы тренируют украинский спецназ.

Возможное вторжение России в Украину

30 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику возле границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Как писало писало издание The New York Times, Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину.

10 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. По его словам, российские власти сказали об этом Америке и миру, а самому Зеленскому об этом обещании глава Белого дома Джо Байден.

16 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас возле украинских границ находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

20 декабря Данилов отметил, что российское военное присутствие возле границ Украины увеличилось, но "не очень критично". По его словам, сейчас нет необходимости вводить военное положение, но если она появится, решение будет принято немедленно.

Читайте также:

viber
новости США вторжение России Сергей Шойгу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Ложная и провокационная риторика»: в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияГороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затруднения Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииДоллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаГороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встреча День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в УкраинеВыходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
06:53

"Ложная и провокационная риторика": в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе

06:31

Омикроном дело не закончится: почему коронавирус в 2022 году никуда не исчезнетмнение

06:03

Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романВидео

05:50

В Украине собрали рекордный за историю урожай зерна и масличных культурВидео

05:40

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

Реклама
05:29

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

05:19

Белла Хадид едва прикрыла роскошную грудь и полную наготу брендированным поясом

05:08

Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыВидео

04:30

Эксперт пояснил, не опасно ли для организма постоянно есть чеснокВидео

04:20

С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы

03:54

У трети людей с легкой формой COVID-19 не остается антител – главный санврач

03:30

Новые зоны карантина в Украине с 23 декабря: "красными" останутся только два регионаВидео

02:48

"Геля из СВ-шоу" актриса Радмила Щеголева рассказала о близости с Андреем ДанилкоВидео

02:33

"Это не вопрос кровей": Иван Дорн признался в любви к украинскому языкуВидео

02:16

В Украине изменится цена на сыр: в чем причина

02:06

Какие продукты нужно исключить из новогоднего меню - ответ эксперта

01:30

Названо самое опасное место в доме, где чаще всего происходят травмыВидео

01:15

К чему снится бывший: толкование известных сонников

00:49

Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зимуВидео

00:22

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияВидео

Реклама
00:12

Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день святой Анны и как не попасть в бедуВидео

21 декабря, вторник
23:44

Малыш в реанимации, отец под арестом: новые подробности родов девочки от отчимаВидео

23:21

США ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в Россию - ReutersВидео

22:50

Зеленский сделал заявление об отправке нового плана по Донбассу США, России, Германии и ФранцииВидео

22:39

Какие продукты практически не совмещаются между собой: список эксперта

22:22

Блинкен раскритиковал часть "ультиматума" России, но готов к переговорамВидео

22:06

Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022Видео

22:06

Войска РФ у границ Украины и вопрос Донбасса: в ФРГ заявили о срочной просьбе Шольца к ПутинуВидео

21:56

Как "прийти в чувства" после передоза алкоголем на Новый год - совет диетологаВидео

21:49

В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хФотоВидео

21:02

Зеленский устроил "пати" с шашлыками у костра для послов и журналистовВидео

20:56

Снегопад работам не помеха: в заметенном снегом Киеве дорожники укладывали на дорогах асфальтВидео

20:37

Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники

20:28

Roshen Порошенко оштрафовали на 283 млн грнВидео

20:23

"Угольное дело" Порошенко: Арахамия рассказал, кто возил деньги в ОРДЛО

20:11

Принц Гарри и Меган Макрл планируют завести третьего ребенка уже летом 2022

20:04

План Украины по Донбассу и роль США с Турцией: у Зеленского объявили о новых инициативах КиеваВидео

19:49

Отопительный сезон: в Минэнерго поведали, ждать ли повышения тарифов

19:40

На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери

19:15

Зеленский откровенно высказался о подозрении Петру ПорошенкоВидео

Реклама
19:07

Магнитные бури в январе 2022: когда опасные датыВидео

19:04

Мы этого не боимся: Зеленский готов говорить с Путиным в любом форматеВидео

18:47

Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье

18:28

Почему часть путинских предложений будет принятамнение

17:52

Путин говорит, что не хочет "кровопролития", и ставит условиеВидео

17:50

Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала свою восхитительно моложавую маму

17:46

Запуск "Минска" в обмен на нормандский формат: Путин разразился ультиматумом Украине по ДонбассуВидео

17:19

США предоставят Украине еще больше военной техники: у Байдена заявили о готовности к вторжению РФВидео

17:06

Католическое Рождество 2021: традиции рождественского Сочельника и запреты дня

17:01

Газпром остановил транзит газа в Германию: цена на газ в Европе побила исторический рекордВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять