В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска

В Украине из-за циклона "Люцифер" объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности / ua.depositphotos.com

Синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в северных, центральных, а также Харьковской, Луганской и Ровенской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Между тем, по прогнозам синоптиков, некоторые регионы страны, во вторник, 17 августа, накроют дожди. Осадки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях.

В остальных регионах будет преобладать переменная облачность и без осадков.

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Напомним, сегодня в Украине ожидается последний жаркий день лета, когда температура еще достигнет +30, а вот уже завтра, 18 августа, жара немного задержится на юге и юго-востоке Украины. Но уже со среды в Киевской области ожидается достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.