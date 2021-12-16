В Украине резко изменится погода и ударит мороз

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале следующей недели будет морозной. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в стране резко похолодает.

В некоторых регионах температура воздуха за сутки упадет почти на десять градусов.

В понедельник, 20 декабря, температура воздуха будет колебаться от +1 до -3 градусов.

Эпицентром холода станет север страны – там термометры покажут от -2 до -4.

По всей территории Украины синоптики обещают снег.

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Во вторник, 21 декабря, ожидается резкое похолодание из-за вторжения арктических масс.

На юге ртутные столбики ночью упадут до -5… -7 градусов, на остальной территории ударят морозы до -10 градусов, а в северных регионах – до -11… -13 градусов.

При этом будет стоять ясная погода без осадков.

Ранее синоптики отмечали, что пока за территорию страны борются циклон и антициклон, поэтому погода в Украине будет до конца недели изменчивой. При этом на следующей неделе в Украину придет классическая зима со снегом.

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