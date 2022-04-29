В Украине резко похолодает и ударят заморозки

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине существенно изменится. В некоторых регионах возможны заморозки и дожди.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, в ночь на пятницу, в западных и северных областях Украины вероятны заморозки.

"Ночью температура воздуха ожидается на Западе и Севере от 0 до 4 градуса тепла (плюс заморозки), на остальной территории +4 +9 градусов, в южной части от +7 до +12 градусов", - предупредила эксперт.

Днем температура воздуха будет составлять в большинстве областей от +12 до +18 градусов, на юго-востоке и в Крыму +15 +21 градус.

Дожди, периодические, пройдут 29 апреля в западных, северных областях Украины.

Во второй половине дня пятницы – еще в центральных областях и в южной части.

Дожди без затяжного характера (разве в западной части) - будут чередоваться с прояснениями.

"В Киеве 29 апреля температурный фон существенно не будет меняться, в течение дня ожидается +13 +15 градусов", - сообщила синоптик.

Однако в ближайшую ночь будет холодно, от +2 до +5 градусов, в окрестностях даже заморозки 0-3 градуса.

Небольшой дождь в столице 29 апреля вероятен к вечеру.

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