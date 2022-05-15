В Украине сильно похолодает: синоптики назвали самый холодный день

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет похолодание, дожди и грозы.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, в среду, 18 мая будет самая низкая температура и холодная погода.

"В среду, 18-го мая, в большинстве наших областей ожидается ощутимое, однако кратковременное, похолодание. Но вторая половина следующей недели вернет тепло в Украину", - прогнозирует Диденко.

В понедельник, 16 мая, осадки вероятны в Харьковской, Сумской, Полтавской области. Также локальные дожди вероятны в околокарпатских областях. На остальных территориях - преимущественно сухо.

Северо-западный ветер ожидается умеренным, на востоке и севере - более сильным, порывистым.

Ночью температура +6 +11 градусов, днем +16 +20. Теплее на юге, юго-западе и на Закарпатье +21 +24 градуса.

В Киеве понедельник будет ветреным, со свежей ночью, днем до +18 градусов. Осадки не предусматриваются, будет сухо и солнечно.

Погода в Украине прогноз

17 мая на Правобережье ожидаются дожди и грозы. Сильные осадки вероятны в западных областях. Температура +16 +20, на юге до +24 градусов.

18 мая температура снизится до +12+17, на юге +19. Будет пасмурно и с дождями, на востоке осадков больше всего.

19 мая с запада зайдет потепление, +17+22. На остальной территории все еще прохладно, +13+17. Грозы и дожди наиболее вероятны на востоке и юге.

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