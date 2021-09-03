В Украине ударят заморозки и похолодает до -3

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 6-7 сентября резко изменится. Синоптики прогнозируют похолодание, а в отдельных регионах – заморозки от 0 до -3 градусов на поверхности почвы.

Такую погоду прогнозируют по всей территории страны, кроме Закарпатья и южных областей.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, такие погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

"Падение температуры до 3 градусов ниже нуля на поверхности грунта будет наблюдаться ночью 6-7 сентября. Это касается в том числе Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 сентября заморозки возможны в восточных и юго-восточных областях страны.

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Средний показатель температуры в темную пору суток в Украине в понедельник, 6 сентября, составит +5...+7, а во вторник, 7 сентября, +4...+6 градусов.

В Укргидрометцентре добавили, что похолодание связано с холодным циклоном, который зацепит территорию Украины.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.