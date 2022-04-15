УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

15 апреля 2022, 20:07

В субботу, 16 апреля, в некоторых регионах будет мокрый снег.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных 16 и 17 апреля будет прохладной. Как прогнозируют синоптики, в Украину вернутся дожди с похолоданием.

По данным сервиса ventusky, в субботу и воскресенье осадки ожидаются на западе, в центре и северо-востоке. На западе Украины 17 числа ожидается мокрый снег.

В восточных областях и на юго-востоке сохранится относительно теплая погода.

На Приазовье температура составит 9-13 градусов тепла, ночью - 4-7 °С выше нуля.

Погода в Украине на выходные

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 16 апреля, ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, ожидается небольшой мокрый снег.

Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северный, на востоке и юге страны южный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных, северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18° тепла, на юге Одесской области до 21°.

В воскресенье, 17 апреля, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, днем и в большинстве северных и западных областей также пройдут небольшие дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Читайте такжеПривлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022

Температура в восточной и юго-восточной части ночью 4-9°, днем 11-16° тепла, в западных областях ночью заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла (в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°), днем 6-11° тепла.

В Киеве 16 и 17 апреля также ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура 16 апреля ночью 7-9° тепла, днем около 10°, 17 апреля ночью 1-3° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 8-10° тепла.

Читайте такжеЧто нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептов

Читайте также:

viber
погода прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Популярное
Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает Месть Путина, или Как задержали МедведчукаМесть Путина, или Как задержали Медведчука Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прическиЛунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически Экипаж бухал и смотрел мультики: почему затонул российский крейсер МоскваЭкипаж бухал и смотрел мультики: почему затонул российский крейсер Москва
Поддержите Главред

Последние новости

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

Реклама
19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

Реклама
16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

16:10

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

15:37

Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине - Washington Post

15:20

"Не впустил жить в дом и поплатился жизнью": оккупанты убили и не давали похоронить украинца

15:15

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУВидео

15:09

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

15:06

Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгородемнение

14:47

На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

14:21

Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в УкраинеВидео

14:15

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022Видео

14:11

"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на МедведчукаВидео

13:45

Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

13:44

Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоровВидео

13:32

Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

13:30

"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

13:22

Очевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец Путинамнение

13:04

"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сынаВидео

Реклама
13:00

"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в КраматорскеВидео

12:52

Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

12:21

Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибшихВидео

12:19

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуВидео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность

11:59

ОП о восстановлении Житомирщины: устанавливают окна, чинят крыши, открыли временные переправы

11:58

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:50

"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую областьВидео

11:40

"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять