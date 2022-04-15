В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных 16 и 17 апреля будет прохладной. Как прогнозируют синоптики, в Украину вернутся дожди с похолоданием.

По данным сервиса ventusky, в субботу и воскресенье осадки ожидаются на западе, в центре и северо-востоке. На западе Украины 17 числа ожидается мокрый снег.

В восточных областях и на юго-востоке сохранится относительно теплая погода.

На Приазовье температура составит 9-13 градусов тепла, ночью - 4-7 °С выше нуля.

Погода в Украине на выходные

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 16 апреля, ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, ожидается небольшой мокрый снег.

Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северный, на востоке и юге страны южный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных, северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18° тепла, на юге Одесской области до 21°.

В воскресенье, 17 апреля, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, днем и в большинстве северных и западных областей также пройдут небольшие дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

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Температура в восточной и юго-восточной части ночью 4-9°, днем 11-16° тепла, в западных областях ночью заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла (в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°), днем 6-11° тепла.

В Киеве 16 и 17 апреля также ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура 16 апреля ночью 7-9° тепла, днем около 10°, 17 апреля ночью 1-3° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 8-10° тепла.

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