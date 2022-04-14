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Погода в Украине в Вербное воскресенье 2022: резко похолодает и зальет дождями

14 апреля 2022, 14:17

В части регионов Украины погода будет солнечная, однако в большинстве областей будет лить дождь.

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Погода в Украине в Вербное воскресенье 2022/ УНИАН

Погода в Украине в Вербное воскресенье, которое в 2022 году приходится на 17 апреля, в большинстве областей не порадует теплом. Холоднее всего будет на западе государства. А вот на Юге, Востоке и частично Севере будет выглядывать солнце.

По данным сайта Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха в этот день в отдельных регионах будет достаточно весенней и теплой, однако у многих областях столбик термометра будет колебаться на уровне от +3 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве в Вербное воскресенье

В Киеве за несколько дней до праздника уровень температуры воздуха будет скакать. Так, если в пятницу, 15 апреля, температура составит 16-18 градусов тепла днем, то уже в следующий день она упадет сразу на несколько отметок.

В Вербное воскресенье температура воздуха составит 8-10 градусов выше нуля. При этом все эти дни в украинской столице будет облачно. А ночью температура составит 5-7 градусов тепла.

Погода на Западе

В западных областях Украины будут идти дожди – исключение составит лишь Закарпатская область, где будет солнечно.

Температура воздуха практически во всех областях составит от +3 до +5 градусов тепла как днем, так и ночью. При этом в Закарпатской области будет существенно теплее – температура будет колебаться от +6 до +8 градусов днем и от +3 до +5 градусов ночью.

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Погода в Украине в Вербное воскресенье 2022/ meteo.gov.ua

Погода на севере

На севере Украины будет преимущественно солнечно с небольшими облаками. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов днем, от +3 до +7 градусов ночью.

Погода на востоке

На востоке Украины в Вербное воскресенье будет уже по весеннему тепло и достаточно солнечно, лишь с небольшими облаками. Осадков не предвидится во всех областях, кроме Харьковской.

Температура воздуха будет колебаться от +13 до +16 градусов днем, от +6 до +8 градусов ночью.

Погода на юге

На Юге Украины и в Крыму будет солнечно, температура воздуха составит от +11 до +16 градусов днем, от +6 до +8 градусов ночью.

Дождь будет идти только в Одесской области. В частности из-за этого обстоятельства в Одесской области будет холоднее – от +10 до +12 градусов днем, от +6 до +8 градусов ночью.

В центральных областях Украина также будет дождливо, а температура будет колебаться от +7 до +9 градусов днем, от +4 до + 6 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет весенней и теплой в большинстве областей. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов тепла.

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