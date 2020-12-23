В Украину ворвется ​мощный сибирский антициклон​​: где ждать непогоды

Погода в Украине на новогодние праздники / pixabay

Погода в Украине на новогодние праздники будет холодной, но осадков ожидать не стоит. По прогнозу, в страну ворвется мощный сибирский студень или монгольский антициклон. Они принесут нам холодные воздушные массы и осадки. В отдельных регионах температура воздуха снизится до минус 10 градусов.

В Киеве с 26 по 30 декабря столбики термометра будут колебаться в районе нуля градусов: днем переходить в минимальный плюс, ночью – уходить в минус, но не ниже -4 ℃.

31 декабря воздух охладится днем до -2 ℃, ночью до -5 ℃. Солнце будет выглядывать из-за туч, возможны небольшие осадки. С такой комфортной погодой мы и встретим Новый год – 2021.

1 января солнце спрячется, температура повысится до +1 ℃ днем. Пойдет мокрый снег. Такая же погода будет 2 и 3 января, сообщают синоптики Gismeteo.​

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Православное Рождество киевляне встретят с отличной зимней погодой. Днем -2 ℃, ночью -5 ℃. Осадков не ожидается, зато обрадует своим появлением солнце.

Погода в Харькове 31 декабря, термометры будут показывать днем -5 ℃. А в праздничную ночь -11 градусов. 1 января будет минус днем, пойдет снег.

С 3 до 6 января включительно ожидается мороз и яркое январское солнце: днем в среднем -4 ℃, ночью -8 ℃. На Рождество, 7 января, будет снежная погода.

Погода в Одессе 31 декабря будет +2 и днем, и ночью. 1 января еще потеплеет – до +5 градусов.

А 4 и 5 января выглянет солнышко, 6 и 7 января – пасмурно, в Рождество пойдет снег с дождем. Сильные осадки ожидаются 8 января.

Погода во Львове 31 декабря будет пасмурной, ни снега, ни дождя не будет, +5 ℃ днем, +3 ℃ ночью.

1 января +3 ℃ днем, +1 ℃ ночью, без осадков, а 2 и 3 января пойдет небольшой снег с дождем, но он сразу будет таять.

В Рождество, 7 декабря, днем до -1 ℃, пойдет небольшой снег. Примерно такая же погода сохранится до 10 января включительно.

Как говорит эксперт Андрей Блинов, снег, который выпадет в конце декабря не пролежит долго.

"25 декабря в приморских регионах Украины будут весенние +10 ℃, а в Киеве не менее +5 ℃. Снежный покров прохудится и отступит. Казалось бы, вновь судьба встречать в Киеве Новый год в осенних курточках и без рукавиц. Однако против окажется сибирский антициклон. Тот самый, который метеорологи именуют Азиатский максимум. Он же Сибирский студень, он же Монгольский антициклон. Это сезонное явление мощной и устойчивой области высокого давления над Сибирью, которое в условиях континентального климата формируется в середине зимы", - пишет Блинов в Facebook.

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Он отмечает, что восточный ветер будет доминировать до православного Рождества. А это не исключает значительного похолодания в первые дни нового 2021 года.

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