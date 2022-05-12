В Украину ворвется настоящее лето и жара +29

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет летняя. Синоптики обещают настоящую жару почти +30 градусов. В части страны прольются грозовые дожди.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что температура воздуха в течение дня поднимется до +22… +29 градусов.

Лишь в восточных регионах и на морских побережьях будет на несколько градусов ниже, +18… +22.

"Весна будет сопротивляться и отстаивать свое право на календарь сильным ветром – завтра порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду в большинстве областей Украины", – говорится в сообщении.

Днем на Западе начнутся грозовые дожди, которые к вечеру захватят и север страны, а также Киевскую область. На остальной территории ожидается сухая погода.

Погода в Киеве

Киев накроет летняя жара до +26… +28 градусов, вместе с тем ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Также вечером в столицу придут кратковременные грозовые дожди.

В Украине снова похолодает

Диденко отметила, что резкий скачок температур будет кратковременным, и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений.

Читайте также: