В Украину ворвется невероятно аномальная жара

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухая и солнечная почти во всех регионах страны. По прогнозу синоптиков возможны местами только небольшие локальные грозы, но ливни синоптики не прогнозируют.

Такая комфортная температура воздуха продержится несколько дней, а потом снова начнет повышаться. С понедельника ожидается жара почти во всех областях страны, во вторник, 27 июля, столбики термометров снова поднимутся до +30 +34 градусов.

Жарче всего будет в западных областях и на юге, там синоптики прогнозируют до +32 +34 градусов. Небольшие грозы пройдутся по отдельным областям на западе, в остальных регионах будет сухо.

Днем ожидается от +29 до +31 градуса. Ночная температура поднимется до +17 +19 градусов, на юге до +20 +22 градусов.

В пятницу, 23 июля, на востоке страны будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем +25 +27 градусов, местами прогреется до +28 градусов.

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На юге без осадков, небольшая облачность. В ночные часы от +15 до +17 градусов, днем от +25 до +28 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В северных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +14 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

На западе местами могут пройти небольшие локальные дожди, но в большинстве областей ожидается сухая погода. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов.

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В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

В Киеве, 23 июля, будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Такая погода в Киеве продержится до понедельника, а потом температура воздуха снова начнет повышаться. Ночью ожидается +18 +20 градусов, днем до +27 +28 градусов.

Со среды, 28 июля, в столице снова пойдут дожди, возможны грозы. А температура упадет на пару градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели составил ресурс meteoprog.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.