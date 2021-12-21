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В Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холода

21 декабря 2021, 04:33
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Сильные морозы связаны с поступлением в Украину холодного воздуха из северных широт.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В ближайшие несколько дней прогнозируются осадки и резкое снижение температур в большинстве регионов Украины. Особенно заметные морозы ожидают жителей Северо-Востока, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Небольшой снег ожидается преимущественно по всей территории Украины, сообщила она в эфире Радио НВ.

Во вторник, 21 декабря, прогнозируется −7…−9° C по всей территории Украины, ночью вероятно до –12 °C.

Когда и где ждать сильных морозов

Синоптик предупреждает, что холодные температуры будут удерживаться в течение трех дней, а в ночь на среду даже не исключено -10...-15° C. В Карпатах и на Северо-Востоке (Черниговская область, Сумская, Харьковская) вероятно -15...-20 °C.

"Но есть тенденция к тому, что ближе к выходным температура будет снова повышаться, изменятся воздушные потоки, уже будут не северные, северо-восточные, а сменятся на западные и снова из Атлантики более теплая воздушная масса будет поступать. Так что эти морозы будут, но пока по предварительным расчетам не надолго", - подчеркнула она.

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25 декабря, Рождество по новому календарю, скорее всего, украинцы встретят при теплой погоде, говорит синоптик.

"Пока предварительные расчеты отмечают, что будет повышение температуры. То есть даже могут быть снова плюсы, особенно в южных регионах снова будет потепление. Пока да. Уточнять будем в конце недели уже, потому что сейчас видим переменчивую погоду, после таких морозов немного, конечно, могут и прогнозы корректироваться", - добавила Птуха.

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