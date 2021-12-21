В Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холода

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В ближайшие несколько дней прогнозируются осадки и резкое снижение температур в большинстве регионов Украины. Особенно заметные морозы ожидают жителей Северо-Востока, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Небольшой снег ожидается преимущественно по всей территории Украины, сообщила она в эфире Радио НВ.

Во вторник, 21 декабря, прогнозируется −7…−9° C по всей территории Украины, ночью вероятно до –12 °C.

Когда и где ждать сильных морозов

Синоптик предупреждает, что холодные температуры будут удерживаться в течение трех дней, а в ночь на среду даже не исключено -10...-15° C. В Карпатах и на Северо-Востоке (Черниговская область, Сумская, Харьковская) вероятно -15...-20 °C.

"Но есть тенденция к тому, что ближе к выходным температура будет снова повышаться, изменятся воздушные потоки, уже будут не северные, северо-восточные, а сменятся на западные и снова из Атлантики более теплая воздушная масса будет поступать. Так что эти морозы будут, но пока по предварительным расчетам не надолго", - подчеркнула она.

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Прогноз погоды на Католическое Рождество

25 декабря, Рождество по новому календарю, скорее всего, украинцы встретят при теплой погоде, говорит синоптик.

"Пока предварительные расчеты отмечают, что будет повышение температуры. То есть даже могут быть снова плюсы, особенно в южных регионах снова будет потепление. Пока да. Уточнять будем в конце недели уже, потому что сейчас видим переменчивую погоду, после таких морозов немного, конечно, могут и прогнозы корректироваться", - добавила Птуха.

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