Вместно снега и мороза в Украину пришли дожди и оттепель: какой будет погода в Украине в Новый год

Под Новый год 2022 в Украину пришла оттепель, говорит прогноз погоды / Фото Reuters

В последний день 2021 года погода в Украине решит немного пошутить - вместо классической зимней погоды со снегом и морозами в страну придут дожди, мокрый снег и оттепель. Осадки принесет северный циклон Sebastian.

Потепление первыми почувствуют жители западных областей Украины, а в течение следующих двух суток оттепель будет наблюдаться и по всей стране, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

В западных областях дождь, ночью местами с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла.

На остальной территории небольшой снег, днем ​​местами с дождем, лишь в южной части ночью без существенных осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем - ​​от 2° мороза до 3° тепла, на востоке страны ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза.

На дорогах страны гололедица, предупредил Синоптик. Ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м. В северных и центральных областях местами гололедица.

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области 31 декабря 2021

Сегодня в столице Украины будет облачно, днем синоптик прогнозирует дождь.

Ночью и утром ожидается слабый гололед. На дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 31 декабря / Фото /meteo.gov.ua

В горах - штормовое предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с осадками и снеготаянием, ожидается:

-30-31 декабря – в восточной части Закарпатской области.

-31 декабря – в среднегорье Львовской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.

"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 30-31 декабря на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой областей.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 1 января, в первый день нового 2022-го года, украинцев ожидают дожди, причем местами с мокрым снегом. Впрочем, в большинство регионов страны будет потепление. Температура воздуха местами прогреется до 8-9 градусов тепла.

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